Es geht nochmals um die Wehranlage Zur geplanten Flussberäumung gibt es viele Fragen – und am Donnerstag womöglich die erhofften Antworten.

Die Wehranlage hinter dem Stadtbad in Roßwein. © Dietmar Thomas

Roßwein. Am Donnerstag treffen sich die Roßweiner Stadträte zum ersten Mal in diesem Jahr. Dann steht – wie schon bei deren letzter Tagung – noch einmal das Wehr in Höhe des Stadtbades im Mittelpunkt. Die alte, sogar unter Denkmalschutz stehende Anlage gehört der Landestalsperrenmeisterei. Die will das Wehr zurückbauen und damit Forderungen der Europäischen Union (EU) erfüllen, die Flüsse wieder durchlässiger zu gestalten. Prinzipiell haben die Roßweiner Räte dagegen nichts einzuwenden, wenn ihre Fragen dazu beantwortet werden (DA berichtete). Das war Ende 2017 noch nicht passiert.

Weiterhin geht es um das neue Funktionsgebäude, das auf dem Sportplatz Haßlauer Straße entstehen soll. Dafür vergeben die Räte die Aufträge. Eher informell sind die Beteiligungsberichte. Überdies geht um den Verkauf von Grundstücken und die Bäder als Betrieb gewerblicher Art.

Die Ratssitzung beginnt um 18 Uhr im Saal des Rathauses mit einer Fragestunde für Bürger. Die Ratsmitglieder selbst können am Ende Fragen stellen. (DA/sig)

