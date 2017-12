Es geht noch was Rings um Altenberg ist Wintersport möglich, wenn auch mit Einschränkungen.

Im Moment ist es selbst rings um Altenberg eher frühlingshaft statt winterlich. © dpa

Altenberg. Bei 15 bis 30 Zentimeter Pappschnee und Temperaturen um die fünf Grad ist in Altenberg noch immer Wintersport möglich, teilt das Tourist-Infobüro mit.

Es laufen zwei Lifte, und auch der Zauberteppich ist nutzbar.

Auf den Loipen Kahleberg, Pöbelknochen, Scharspitze und einigen anderen ist Skilanglauf eingeschränkt möglich.

Für den Neujahrstag sind die Prognosen nicht sehr optimistisch, was das Winterwetter angeht. Zumindest wird sich am Montag die Sonne länger zeigen, bei weiter milden Temperaturen. Richtig winterlich wird es wohl nicht vor Dienstag, Mittwoch. Dann gibt es, so die Aussichten, wieder etwas Schnee bei um null Grad. (szo)

