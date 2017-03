Es geht los! Die ersten Arbeiten für die neue Zweifeldhalle in Ottendorf laufen. In wenigen Tagen rücken die großen Maschinen an.

So könnte die neue Zweifeldhalle in Ottendorf-Okrilla aussehen. Die Farbtöne rot und grau sind bereits sichere Sache. © Visualisierung: Bauplanung Bautzen

Jetzt ging es überraschend schnell! Nachdem die Ottendorfer lange auf den Baustart für ihre neue Zweifeldhalle an der Oberschule der Gemeinde warten mussten, sollte es in diesem Frühjahr, voraussichtlich im April, endlich losgehen. Doch ausnahmsweise meint es das Wetter gut mit dem Projekt, sodass schon jetzt südlich des Sportplatzes, wo die neue Turnhalle entstehen soll, die ersten vorbereitenden Maßnahmen laufen. Am 20. März soll dann nach und nach der Rohbau entstehen. „An diesem Tag rollen die großen Maschinen an“, erklärt Valentin Opitz vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landkreises Bautzen. Der Kreis, der Träger der Oberschule ist, realisiert die Zweifeldhalle gemeinsam mit der Gemeinde Ottendorf, die sich auch finanziell an dem Großvorhaben beteiligt.

Nun ist also endlich Baustart und einen groben Zeitplan bis zur Fertigstellung gibt es ebenfalls bereits. So soll der Rohbau bis Ende des Jahres stehen, damit über die Wintermonate der Innenausbau erfolgen kann. Verläuft alles nach Plan, ist die Turnhalle ab dem Schuljahr 2018/19 für die Schüler nutzbar. Der offizielle Spatenstich für die neue Sportstätte soll nach Angaben von Valentin Opitz übrigens am 28. April erfolgen.

Halle ohne Fenster

Auch erste Details zur Optik der Zweifelhalle sind nun bekannt. So soll sich die Halle künftig mit den beiden Farbtönen rot und grau in das Ortsbild einfügen. Fenster sind für das Objekt übrigens nicht geplant, erklärt Holger Sieg, zuständiger Architekt von der Bauplanung Bautzen. „Fenster nützen nur etwas, wenn die Halle exakt nach Norden ausgerichtet ist. Sonst blendet die Sonne – egal zu welcher Tageszeit – den Spielbetrieb“, erklärt der Architekt. Deswegen wolle man lieber in eine ordentliche Lüftungsanlage investieren. Es braucht also niemand Angst haben, dass in der Turnhalle künftig immer dicke Luft herrschen wird.

Grundsätzlich können künftig, dank einer Trennwand, in der Zweifeldhalle sowohl die Grund- als auch die Oberschule parallel zueinander dem Sportunterricht nachkommen. Und auch für die Ottendorfer Vereine soll die Turnhalle ein neues Trainingsdomizil sein. So werden nach Angaben von Architekt Holger Sieg die Linien für sämtliche bekannte Sportarten, wie beispielsweise Handball, Volleyball oder Basketball, aufgezogen. Insgesamt misst die Turnhalle im Inneren dann 21 mal 45 Meter. Und wenn die Ottendorfer Vereine dann auch ihren Wettkampfbetrieb in der Halle ausrichten, stehen auf der Tribüne immerhin 198 Zuschauerplätze bereit.

Halle wird eingezäunt

Besucher und Vereinsmitglieder erreichen die Halle künftig über die Hermann-Lehmann-Straße. Die Schüler der beiden Bildungseinrichtungen können direkt über den Sportplatz auf die Sportstätte zusteuern. Nach Angaben des Landkreises Bautzen wird die gesamte Zweifeldhalle eingezäunt. Die Parkplätze liegen allerdings außerhalb dieser Begrenzung, um sie auch außerhalb des Schulbetriebes nutzen zu können.

Eine Erweiterung der Halle, beispielsweise für die Kegler der Gemeinde, schließt der planende Architekt Holger Sieg nicht aus. Möglichkeiten für einen Anbau seien gegeben. Einzig den Bau einer Dreifeldhalle, wie von einigen Bürgern gewünscht, schlossen sowohl er als auch Valentin Opitz vom Landratsamt aus. „Eine Zweifeldhalle ist für Ottendorf-Okrilla das Maximum. Wir hätten ein drittes Feld bauen lassen können, das hätte dann allerdings die Gemeinde bezahlen müssen“, so Valentin Opitz. Und wie allseits bekannt ist, schwimmt Ottendorf-Okrilla nicht unbedingt im Geld.

Doch die Hauptsache ist am Ende, dass es endlich losgeht und die Schüler und auch die Vereine der Gemeinde endlich moderne Sportbedingungen erhalten.

