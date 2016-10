„Es geht es um die Landschaft und den Genuss“ Rolf Baum, Geschäftsführer der VGM und Veranstaltungsleiter des Weinlaufs, über den Charakter der Veranstaltung und die Gründe des Erfolgs.

Rolf Baum Schnürte nach dem Interview selbst die Laufschuhe, um zu genießen. Foto: Anne Hübschmann

Wie im vergangenen Jahr waren nach 15 Minuten alle 3 000 Startnummern für den 13. Elbtal Weinlauf vergeben. Dem Wetter zum Trotz wurden alle Voraussetzungen für leibliches und seelisches Wohl erfüllt.

Herr Baum, dieses Jahr findet der Elbtal Weinlauf bereits zum 13. Mal statt. Woher stammt die Idee ursprünglich?

Unser Vorbild war der Médoc-Marathon in Frankreich. Auf asphaltierten Straßen geht es dort durch hügeliges Gelände vorbei an einer Vielzahl von Weingütern. Dieses Konzept haben wir auf unsere Region angepasst. Möglich ist das nur durch unsere zahlreichen Partner, die uns logistisch und organisatorisch unterstützen.

Der Lauf hat inzwischen überregionalen Charakter. Woher kommen die auswärtigen Teilnehmer?

Die Läufer reisen aus ganz Deutschland an. In diesem Jahr nehmen sogar einige aus unserem polnischen Partnerlandkreis Ostrzeszów teil.

Was wird den Läufern auf der Strecke alles geboten?

Auf vier unterschiedlichen Strecken stehen in diesem Jahr 30 Verpflegungsstände zur Verfügung. Diese bieten neben alkoholischen auch alkoholfreie Getränke und Speisen wie Kuchen und Obst an. An vielen Stellen gibt es Livemusik. Vordergründig geht es um die Landschaft und den kulinarischen Genuss.

Welchen Einfluss hat das regnerische Wetter?

Für uns als Veranstalter nur einen geringen, weil die Helfer in den Zelten stehen können. Für die Läufer ist das in der Regel auch kein Problem. Wenn es regnet, muss man ja nicht an jedem Stand halten.

Gestern Abend wurde schon vorgefeiert im beheizten Festzelt. In welchen Rahmen fand die Eröffnung statt?

Der Landrat hat das Weinfass angestochen. Die Weinkönigin war auch mit dabei. Für gute Stimmung war gesorgt. Nach dem heutigen Tag wollen wir dann hier noch Party machen.

Das Gespräch führte Tom Fischer.

Der 14. Elbtal Weinlauf wird am 7. Oktober 2017 stattfinden.

