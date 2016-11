„Es geht darum, eine Tourismuszentrale zu gründen“ Zittaus OB Thomas Zenker erklärt, wie die Kleinstaaterei zwischen Gebirge und Löbau abgeschafft werden könnte.

Damit noch mehr Touristen den Blick über den Naturpark genießen und mit ihrem Geld die Region stärken, legt Zittau jetzt vor: Der OB hat ein Konzept erarbeitet, durch das Städte, Gemeinden und touristische Anbieter stärker zusammenrücken sollen.Archivfoto: Sampedro

Thomas Zenker (Zkm) ist Oberbürgermeister der Stadt Zittau. Archivfoto: PR



Der Naturpark Zittauer Gebirge ist die urlauberstärkste Region in der Oberlausitz. Trotzdem entwickelt sich das Geschäft nicht so, wie es Hoteliers und Bürgermeister gern hätten. Dass man nur gemeinsam vorankommt, ist den meisten betroffenen Kommunen und Anbietern von touristischen Leistungen klar. Deshalb sind auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Zusammenschlüsse entstanden. Ganz oben in Sachsen kümmert sich der Landestourismusverband, in Ostsachsen die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien und in der Region die Touristische Gebietsgemeinschaft „Naturpark Zittauer Gebirge/Oberlausitz“. In der TGG sind der Landkreis, zehn Städte und Gemeinden um Löbau und Zittau, zwölf Vereine und Verbände vom Wirtestammtisch Oberlausitzer Bergland bis zum Birkmühlverein Oberoderwitz und über 20 touristische Anbieter vom Theater über die Kleinbahn bis zum Trixi-Park vereint. Trotzdem läuft es nicht wie erhofft, arbeiten zu viele allein vor sich hin. Deshalb hat der Zittauer Stadtrat den OB beauftragt, die Kleinstaaterei möglichst zu beenden und ein Konzept für den Naturpark vorzulegen. Das hat er nun getan. Wie das Konzept aussieht, sagt Thomas Zenker (Zkm) im SZ-Gespräch:

Herr Zenker, in den Unterlagen für den Zittauer Stadtrat am Donnerstag heißt es, dass die Tourist-Info in die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft (ZSG) eingegliedert werden soll. Warum?

Ich bin im Februar vom Stadtrat beauftragt worden, die regionalen Tourismusstrukturen neu zu ordnen, Finanzströme neu zu lenken und so viel wie möglich unter einem Dach zu vereinen. Aus diesem Grund habe ich mit sehr vielen Amtskollegen, touristischen Leistungsträgern und Fremdenverkehrsvereinen gesprochen und verhandelt. Alle eint eine Sichtweise: Wir müssen im Tourismus neue Wege gehen, weil die derzeitige Situation nicht zufriedenstellend ist. Aus den Gesprächen hat sich ein Modell herauskristallisiert, bei der die Stadt Zittau als Mittelzentrum der TGG-Region stärker in die Verantwortung geht. Die ZSG ist ein Unternehmen, das nicht nur Aufgaben für die Stadt Zittau erledigt, sondern dessen Gesellschaftsvertrag auch Aufträge von außen zulässt, zum Beispiel eben im Tourismusbereich. Bei der ZSG werden jetzt schon zwei touristisch relevante Themen bearbeitet: das Leadermanagement des Naturparks und das Projektmanagement des Netzwerks „Outdoorland Zittauer Gebirge“. Vor diesem Hintergrund habe ich das Angebot gemacht, die Zittauer Tourist-Information und die Geschäftsbesorgung für die TGG unter dem Dach der ZSG zusammenzufassen. Voraussetzung ist jetzt, dass die TGG-Mitglieder und der Zittauer Stadtrat den Weg mitgehen. Der TGG-Vorstand wird dies seinen Mitgliedern zur Zustimmung empfehlen.

Was ist der Vorteil, wenn die Tourist-Info und die TGG-Geschäftsbesorgung unter einem Dach vereint werden?

Zuallererst können viele Tourismusthemen dort gebündelt bearbeitet und die Außenwirkung gestärkt werden. Zudem entsteht aus zwei kleineren Einheiten, die bisher auf unterschiedlichen Ebenen gleiche Themen bearbeitet haben, eine schlagkräftigere Einheit mit sechs Mitarbeiterinnen und einem gemeinsamen Budget.

Aber es ist doch die Zittauer Tourist-Information und nicht die der Region ...

Wenn wir so denken würden, werden wir es nie schaffen. Die Zittauer Tourist-Information – und dafür lege ich meine Hand ins Feuer – berät schon jetzt jeden Besucher nicht nur zur Stadt, sondern zum gesamten Naturpark. Außerdem stellt sie die wichtigste Buchungsplattform für das gesamte Gebirge. Es ist mein erklärtes Ziel, dass sich die Region als großes, gemeinsames Ganzes betrachtet und vermarktet. Nach den ersten Diskussionen mit Stadtratsmitgliedern habe ich die Hoffnung, dass wir als Stadt Zittau den ersten Schritt machen. Ich hoffe auch, dass dann möglichst viele aus der Region mitgehen.

Wer soll denn mitgehen?

Es hat in den letzten Monaten beim Thema Tourismus wieder reichlich Forderungen nach Veränderung gegeben. Bei meinem Vorschlag setze ich darauf, dass sowohl die Kritiker als auch Kommunen und Leistungsträger, die sich bisher nicht aktiv am Tourismus-Marketing der Region beteiligt haben, gemeinsam einen neu anfangen.

Wie könnte der Neuanfang aussehen?

Das Angebot zu einer gemeinsamen touristischen Vermarktung unserer Region kennen meine Amtskollegen bereits. Je nach Gesellschaftsform ihrer Tourismusbetriebe müssen sich die Nachbarn überlegen, ob sie „nur“ TGG-Mitglied bleiben oder direkt an dem Modell teilnehmen wollen.

Das heißt, künftig soll es eine Art Tourismus-Zentrale bei der ZSG in Zittau geben, zu der alle Tourist-Informationen der Region gehören?

Das wäre möglich. Aber so gut ich die ZSG persönlich auch finde: Sie steht hier nicht im Vordergrund. Es geht darum, eine neue Geschäftseinheit zu gründen, die auch nach außen als Zentrale des Tourismus in der Region wahrgenommen wird.

Haben Ihre Amtskollegen in den Naturparkgemeinden schon „Ja“ gesagt?

Ich will jetzt nicht mithilfe eines Zeitungsinterviews Druck aufbauen, aber auf mein Angebot habe ich überraschend viel positives Feedback erhalten. Bisher zeigen sich nur ein, zwei Amtskollegen skeptisch.

Was ist mit den Städten und Gemeinden, die kein TGG-Mitglied sind?

Es wäre schön, wenn wir Großschönau zurück- und Ebersbach-Neugersdorf, die Kottmar-Gemeinde, Leutersdorf, Oderwitz und Mittelherwigsdorf dazugewinnen könnten.

Haben Sie mit den Amtskollegen dort auch schon Gespräche geführt?

Ja, zum Teil.

Sehen auch sie das Modell positiv?

Aus der Erfahrung der Vergangenheit mit vielen Auseinandersetzungen warten manche Kommunen lieber erst einmal ab, ob das Modell funktioniert. Dafür habe ich Verständnis, bin aber überzeugt, dass wir nur gemeinsam weiterkommen.

Wie viel Geld kostet das neue Modell die Gemeinden?

Das Gleiche wie bisher, denn die Beitragsordnung der TGG ändern wir ja nicht plötzlich. Das bedeutet für Kommunen 0,25 Euro pro Einwohner plus 50 Euro je volle tausend Übernachtungen. Zittau zahlt beispielsweise derzeit 8 743,25 Euro. Leistungsträger sind mit einem Grundbetrag von 200 Euro deutlich günstiger gestellt und bestimmen ihren Beitrag selbst, denn alle Mitglieder können entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit Marketingbausteine ordern.

Ist die Zusammenführung von Städten und Gemeinden nicht eigentlich eine klassische Aufgabe des Landkreises?

Das könnte man einerseits so sehen, andererseits ist es doch schön, wenn wir unseren Weg selbst bestimmen. Zudem ist der Landkreis in allen touristischen Netzwerken – auch in der TGG – größtes zahlendes Mitglied.

Heißt das, dass er informiert ist und den Weg mitgeht?

Nicht nur das. Das Landratsamt, vertreten durch die Person des Landrates als TGG-Vorsitzender, hat den Weg auch aktiv mitentwickelt.

Wie sieht das Ende des Weges aus?

Der Idealfall wäre eine gemeinsam vermarktete Tourismusregion zwischen Zittauer Gebirge, Umgebindeland und Neißetal sowie Kulturstädten wie Löbau und Zittau. Damit werden wir zum stärksten Partner innerhalb einer starken Oberlausitz im Reiseland Sachsen.

