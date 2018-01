„Es geht besser mit der Gewerkschaft als gegen uns“ Dana Dubil, neue Ostsachsen-Chefin des DGB, spricht über gute und schlechte Nachrichten für die Region und ihre drei große Sorgen.

Beschäftigte von Siemens und Bombardier haben in den letzten Wochen in Görlitz immer wieder für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert, hier im November vor dem Siemenswerk. Die Gewerkschaften unterstützen den Protest.

Dana Dubil (33) führt die Geschäfte der DGB-Region Ostsachsen. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Foto: PR

Aus der Elternzeit direkt ins Chefzimmer – ein noch schnellerer Sprung ins kalte Wasser geht gar nicht. Aber Dana Dubil stand bereit, als im September 2017 der damalige Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) aus persönlichen Gründen sein Amt aufgab. Die 33-Jährige stammt aus der Region und lernte die Gewerkschaftsarbeit bei der IG Metall in Bautzen kennen. Im Dezember vergangenen Jahres wählte sie die DGB-Bezirkskonferenz auch ganz offiziell zur neuen Geschäftsführerin für Ostsachsen – mit mehr als 95 Prozent der Stimmen. Ihr erstes Interview danach gab sie der SZ.

Frau Dubil, sind Sie eigentlich Deutschlands jüngste DGB-Regionschefin?

Ja. Ich hab mich erkundigt, es ist wirklich so. Und es macht mich schon stolz.

Das neue Jahr begann für die Oberlausitz mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute: Die Zahl der Arbeitslosen ist 2017 weiter gesunken. Die schlechte: Der Waggonbau Niesky hat Insolvenz beantragt. Welche Nachricht bewegt Sie mehr?

Ganz klar Niesky. Um den Arbeitsmarkt mache ich mir weniger Sorgen. Er befindet sich in einer robusten Verfassung, immer mehr Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften, und dieser Trend wird sich noch verstärken. In den nächsten zehn Jahren geht eine ganze Generation von Arbeitnehmern in den Ruhestand, da wird Ersatz für viele Arbeitsplätze gesucht. Wer heute arbeitslos ist, wird mehr Angebote zur Weiterbildung bekommen, um für einen neuen Job fit zu werden. Auch für über Fünfzigjährige steigen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aber all das wird die Nieskyer Waggonbauer nicht beruhigen. Wir fordern als DGB deshalb den Erhalt des Werkes, das auch wichtig ist für die Zukunft der Stadt.

Ein anderer Rückschlag ist die Absage des chinesischen Großinvestors Beijing WKW Automotive für den Standort Rothenburg bei Görlitz. Dort sollten bis zu 1 000 Jobs entstehen ...

Wir bedauern die Entscheidung, weil sich dadurch neue Optionen auch für unsere heimischen Unternehmen als Zulieferindustrie nicht ergeben werden. Zudem fällt nun eine Zukunftstechnologie als neues Standbein der Region weg. Wir stecken den Kopf deswegen aber nicht in den Sand, denn die vielfältige Unternehmenslandschaft hat Potenziale, es bedarf aber weiterer infrastruktureller Verbesserungen, wie zum Beispiel die Fertigstellung der B 178n und der Breitbandausbau.

Bombardier und Siemens sind noch zwei Sorgenkinder der Region.

Richtig, und auch hier haben die Gewerkschaften ihre Forderungen klar formuliert. Aber über die genannten Unternehmen hinaus treiben mich noch drei andere große Sorgen um.

Welche?

Erstens die unterdurchschnittliche Entlohnung in der Region. Die Bruttomonatslöhne im Landkreis Bautzen liegen etwa 900 Euro unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt, im Landkreis Görlitz sogar rund 1 000 Euro. Niedrige Löhne aber bedeuten weniger Rentenpunkte. Für die Region heißt das, mehr als 60 Prozent der Beschäftigten droht Altersarmut. Meine zweite große Sorge gilt der Arbeit in Krankenhäusern und im Pflegebereich. Die Branche ist chronisch unterbesetzt, die Beschäftigten arbeiten über dem Limit – hier muss dringend eine Entlastung her. Mein drittes Sorgenkind ist die ungewisse Zukunft der Lausitzer Braunkohle. Wir fordern von der künftigen Bundesregierung einen langfristigen, begleiteten Ausstieg – keinen überhasteten, wie von manchen gefordert.

Was verstehen Sie unter langfristig?

Nicht vor 2030. Der Strukturwandel zu anderen Industrien ist nicht von heute auf morgen zu bewältigen. Investoren werden sich nur ansiedeln, wenn die Rahmenbedingungen stimmen – zum Beispiel in der Infrastruktur bei Straßen und Schienen sowie schnellem Internet. Dafür braucht es Zeit und Geld – und Letzteres liegt vor allem im Bundesfinanzministerium.

Über Ansiedlungen entscheiden letztlich die Unternehmen und ihre Gesellschafter – wie auch über Struktur- und Personalveränderungen, die beispielsweise Bombardier und Siemens vorhaben. Was können da Gewerkschaften ausrichten?

Will ein Unternehmen aus reiner Profitgier Personal abbauen, organisieren wir Gegenwehr. Wenn wir damit schon nicht alle Stellen retten können, sollen die Firmen wenigstens für ihr Verhalten teuer zahlen – etwa Abfindungen. Anders reagieren wir, wenn Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind und deshalb zum Rotstift greifen wollen. Dann bieten wir an, an Konzepten für die Zukunft der Betriebe mitzuarbeiten. Dafür organisieren wir auch Experten. Das ist in der Vergangenheit unter anderem beim Waggonbauwerk in Bautzen und bei Siemens in Leipzig schon gut gelungen. Gewerkschaften und Betriebsräte verweigern sich nicht, wenn es um Ideen für die Zukunft von Unternehmen geht.

Vorausgesetzt, es gibt einen Betriebsrat. Hat der DGB einen Überblick, wie viel Prozent der ostsächsischen Unternehmen über Betriebsräte verfügen?

Etwa zehn Prozent. Das liegt natürlich auch an der Wirtschaftsstruktur in der Region. Es gibt hier sehr viele kleine Firmen. 90 Prozent aller Unternehmen haben weniger als zehn Mitarbeiter, ganz viele Handwerker und Gewerbetreibende sind Einzelkämpfer. Betriebsräte können erst ab einer Firmengröße von fünf Mitarbeitern gegründet werden. Aber in den Unternehmen, in denen es möglich ist, gibt es zu wenig Betriebsräte. Dabei ist das Interesse der Beschäftigten an einer Arbeitnehmervertretung groß. Sie wollen mehr Mitbestimmung im Unternehmen, mehr Wertschätzung für die geleistete Arbeit, guten Arbeitsschutz, Qualifizierung und manchmal auch Rücksicht auf ihre familiäre Situation. Alles Dinge, über die ein Betriebsrat mit der Geschäftsführung verhandeln kann.

Zum Verhandeln gehören immer zwei. Was antworten Sie Unternehmern, wenn sie sagen: Wir brauchen keinen Betriebsrat, wir klären alles unter uns?

Sie nutzen nicht das Potenzial, das in den Arbeitnehmern steckt und verschenken sich damit Chancen, wenn sie keinen Betriebsrat haben. Es ist besser, mit einem Betriebsrat zu verhandeln als mit allen einzelnen Mitarbeitern. Betriebsräte sind auch Arbeitnehmer und können ihren Kollegen manche Entscheidungen im Unternehmen besser erklären, als das der Geschäftsführer aus seiner Sicht kann. Es gibt Studien, denen zufolge in Unternehmen mit Betriebsrat mehr Zufriedenheit und Produktivität herrscht als in Firmen ohne Arbeitnehmervertretung. Die betriebliche Mitbestimmung kann die Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen entscheidend fördern. Das wird in Zeiten des Fachkräftemangels immer wichtiger.

Wenn alle Argumente nichts bringen und der Unternehmer die Gründung eines Betriebsrates ablehnt ...

Dann kann er sie letztlich doch nicht verhindern. Die Arbeitnehmer können das mit den Gewerkschaften durchsetzen. Das ist aber der denkbar schlechteste Start für eine Zusammenarbeit im Interesse des Unternehmens. Es geht besser mit uns als gegen uns. Das werden wir auch mit Blick auf die in diesem Jahr bevorstehenden Betriebsratswahlen immer wieder sagen.

Wenn Sie aus einer Vielzahl von Aufgaben, die vor dem DGB stehen, drei besonders wichtige nennen müssten – welche wären das?

Wir wollen eine schnellere Lohnentwicklung in Ostsachsen und fordern dazu die Unternehmen auf, ihre Blockadehaltung aufzugeben und bestenfalls in die Arbeitgeberverbände einzutreten. Wir wollen das Demokratie-Bewusstsein der Menschen in der Region stärken. Und wir feiern 2018 mit unseren Partnern in Polen und Tschechien den 25. Jahrestag des Interregionalen Gewerkschaftsrates Elbe-Neiße, dessen Arbeit selbstverständlich weitergeht.

Beim Thema Lohn wird es ganz schnell passieren, dass Unternehmer sagen: Wir können nicht mehr zahlen als wir einnehmen.

Dann sollen sich die Chefs mit den Arbeitnehmern beraten, wie sie ihre Produkte verbessern, um mehr davon zu verkaufen und vorhandene Marktchancen zu nutzen oder neue zu erschließen.

Als Regionsgeschäftsführerin des DGB sitzen Sie ja nicht nur im Büro, sondern beispielsweise im Verwaltungsrat der Arbeitsagentur Bautzen sowie in mehreren Organisationen und Netzwerken. Für Ihren Job könnte der Tag 48 Stunden haben. Zugleich haben Sie zwei kleine Töchter. Wie schaffen Sie es, alles unter einen Hut zu bekommen?

Ich selbst organisiere mir die Arbeit flexibel, mein Mann hingegen hat eine starre Arbeitszeit. Das passt. Er fängt früh an zu arbeiten und kann sich nachmittags um die Kinder kümmern. Es ginge aber alles auch nicht ohne die Unterstützung meiner Eltern, mit denen wir zusammen in einem Dreiseitenhof in Kodersdorf wohnen. Ich bin meiner Familie sehr dankbar, dass sie mir so gut den Rücken freihält. (mit ihg)

