Speedway Es geht aufs Eis Das Winter-Event beginnt Ende Oktober in Freital und Dresden. Auch Meißner Fahrer stehen auf den Startlisten.

Das Winter-Event beginnt Ende Oktober in Freital und Dresden. Auch Meißner Fahrer stehen auf den Startlisten. © Symbolbild/Andreas Weihs

Meißen. „Drift on Ice“ heißt das Winter-Eevent für die Speedwayfahrer. Fünf Wettbewerbe sind in den nächsten Wochen geplant, bei denen dieser anspruchsvolle Sport auf dem Eis zu bestaunen ist. Los geht es am 30. Oktober in Freital. Tags darauf werden schnelle runden in Dresden gedreht. Gleich am ersten Januar-Wochenende ist Malchow der Ausrichter, ehe Anfang Februar in Jonsdorf das letzte Rennen gefahren wird.

Mit Ronny Weis und Richard Geyer stehen in der 500ccm-Klasse zwei Namen von Fahrern des Motorsportclubs Meißen auf den vorläufigen Teilnehmerlisten. Insgesamt zwölf Eis-Piloten aus sechs Ländern werden sich nach jetzigem Stand aufs Eis begeben. Bei den Kids in der 50ccm-Klasse haben sich gleich drei Domstädter eingetragen. Neben den schon erfolgreichen Geschwistern Bruno und Frida Thomas will auch der siebenjährige Magnus Rau Erfahrungen in der Winterserie sammeln.

Außer in den genannten Klassen sollen auch Wettbewerbe von Speedkarts und Gespannen stattfinden.

zur Startseite