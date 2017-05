Es geht auf den Rauchberg Die Route für die Freundschaftswanderung steht fest. Auch die Nationalparkchefs der Sächsischen und Böhmischen Schweiz wandern mit.

Dieses Mal geht es auf den Rauchberg (Dymnik) bei Rumburk: Klaus Fiedler von der SPD-Arbeitsgemeinschaft Euroregion Elbe-Labe hat die Route der diesjährigen deutsch-tschechischen Freundschaftswanderung bekannt gegeben.

Die Tour startet am 9. September mit der Besichtigung eines tschechischen Heiligtums, der Loreta-Kapelle. Von hier aus geht es den Berg hinauf. SPD-AG-Koordinator Klaus Fiedler: „Es ist eine naturerlebnisreiche Route, die am Aussichtsturm auf dem Rauchberg endet. Von hier hat man einen einmaligen Rundblick über die Region.“ Gemeinsam mit Tomas Salov von der Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz als Mitausrichter hat Fiedler jetzt die Strecke getestet. „An einem ausgewählten Punkt wird der Direktor der Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz, Pavel Benda Wissenswertes zu Flora, Fauna und Geologie der Region vermitteln“, kündigt Fiedler an.

Die Organisatoren wollen mit dieser Wanderung den sanften Tourismus unterstützen und an die gemeinsame Geschichte erinnern. Auch Politiker haben laut Fiedler ihr Kommen angekündigt, so vom sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst der Staatssekretär Uwe Gaul (SPD), die beiden Nationalparkchefs Sächsische und Böhmische Schweiz, Dietrich Butter und Pavel Benda, sowie Landrat Michael Geisler (CDU). (SZ)

Wanderung am 9. September 2017, Treffpunkt ist 10.30 Uhr am Bahnhof Rumburk . Der Flyer der Wanderung ist kostenlos erhältlich im SPD-Bürgerbüro in Pirna Breite Straße 12.

