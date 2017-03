Es geht auch ohne Alkohol Für alle Anhänger des Fastens bietet die Winzergenossenschaft jetzt eine Alternative an.

Mostprinzessin Lilli I. (5) mit dem Traubensaft der Sorte Morio Muskat. © Franziska Märtig

Die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen erweitert ihr Angebot im nichtalkoholischen Bereich. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, können ab sofort die Aromen der sächsischen Weintrauben auch alkoholfrei als Säfte genossen werden. Jeweils knapp 1 000 Flaschen zum Preis von je 3,20 Euro mit den Sorten Müller-Thurgau, Morio Muskat und Scheurebe sowie der roten Sorte Dornfelder verkauft die Genossenschaft ab sofort in der Vinothek in der Weinerlebniswelt sowie in Kürze im Fachhandel.

Die vier Traubensäfte sind bereits in Flaschen abgefüllt und wurden zur Grünen Woche in Berlin schon erstmals getestet. „Die verschiedenen Säfte kamen sehr gut bei den Messebesuchern an, zumal man bei jeder Sorte die individuellen Aromen und Unterschiede hervorragend herausschmeckt“, sagt Marketingleiterin Manja Licht.

Laut Kellermeisterin Nathalie Weich haben alle Säfte ähnliche Aromen wie die Weine, die aus den gleichen Traubensorten hergestellt werden. Der Morio Muskat überzeuge durch ein besonders blumiges Bukett, die Scheurebe mit ihrer exotischen Note. Der Müller-Thurgau schmecke frisch und fruchtig und der rote Dornfelder-Saft nach Sauerkirsch und Waldfrucht. (SZ/pa)

zur Startseite