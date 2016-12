Es geht auch anders in Weißkeißel Vor einem Jahr sorgte die bevorstehende Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft für Protest. Und heute?

Omar, Jamaa, Mohamed und die anderen Kinder haben ihren Spaß auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft. Ihre Väter bereiten derweil das Essen auf dem Grill zu– ganz in Ruhe. © Joachim Rehle

Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Libanon oder dem Irak. Und nun wohnen sie in Weißkeißel. Aktuell sind es 39 Personen, darunter 22 Kinder. Bis zu ihrer Aufenthaltsgestattung in Deutschland oder der Abschiebung werden sie in der Gemeinschaftsunterkunft in der tiefsten Oberlausitz wohnen bleiben. Im Februar kamen die ersten. Vorher gab es Proteste, Unterschriftenlisten, Demonstrationen.

Was sagen die damaligen Initiatoren des Protestes in Weißkeißel ein Jahr später? Haben Demonstrationen und Unterschriftensammlung etwas gebracht? – Der Protest habe sich nicht gegen Flüchtlinge in Weißkeißel, sondern vielmehr gegen die Bundespolitik gerichtet. Eine Mischung aus Ablehnung, Unzufriedenheit und Unverständnis gegen die Entscheidungen in Berlin und anderswo, sagen zwei der Macher von damals. Namentlich will niemand in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Daran habe sich bis heute nichts geändert. Bei diesen Worten klingt durchaus Trotz mit. Die Töne aus Berlin klingen inzwischen ja ganz anders. Keiner der beiden will sich in die rechte Ecke schieben lassen.

Und wie begegnen sie den Flüchtlingen? Es gibt keine Probleme, auch weil man sich im Zweifelsfall aus dem Weg gehe. Die Befürchtungen hätten sich nicht bewahrheitet, sagen sie. Offenbar hat die Belegung der Unterkunft mit Familien viel dazu beigetragen, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Auch wenn nicht jeder mit den Entscheidungen von damals einverstanden ist, so habe man sich doch damit abgefunden. Von aufgeheizter Stimmung ist nichts mehr zu spüren, von Entschlossenheit schon.

Was war vor einem Jahr passiert? Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Ende 2015 führte die Nachricht, dass im ehemaligen Bundesforstamt mitten im Ort Familien aus den Bürgerkriegsgebieten untergebracht werden sollen, zu heftigen Protesten. Das bescherte Weißkeißel überregionale Aufmerksamkeit. Im Fokus: eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren, das sich gegen die Unterbringung der Asylsuchenden richtete. Demonstrationen folgten und hitzige Diskussionen in Gemeinderatssitzungen. Immerhin 164 Einwohner unterzeichneten ihre Ablehnung gegen die Unterbringung von Asylanten mit ihrem guten Namen. Bürgermeister Andreas Lysk versuchte die Wogen zu glätten. Dennoch blieb die Atmosphäre im Dorf angespannt. Schwierigkeiten gab es auch bei der geplanten Unterbringung der Flüchtlinge. In dem früheren Gebäude der Bundesforstverwaltung mussten umfangreiche Umbaumaßnahmen getätigt werden. Das DRK suchte händeringend Personal zur Betreuung. Der Landkreis war durch die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen verwaltungstechnisch und logistisch an der Grenze des Machbaren. Das Eintreffen der ersten Flüchtlinge in Weißkeißel polarisierte Gegner und Befürworter der Flüchtlingspolitik gleichermaßen.

In der Gemeinschaftsunterkunft für die Flüchtlinge sitzt Barbara Koschkar, die Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbands Weißwasser. Sie bezeichnet die aktuelle Situation vor Ort inzwischen als problemlos. Vor einem Jahr sei die Situation emotional hochgekocht. Gut war, dass eine unmittelbar vor dem Objekt geplante Demo mit Rücksicht auf die Bewohner der Unterkunft abgesagt wurde. Da sind sich auch Beate Röchow als Leiterin des Objektes und Ute Spreetz, die sich um die sozialen Belange der Bewohner kümmert, sicher.

Auf dem Dorf birgt die Unterbringung von Flüchtlingen andere Herausforderungen als in der Anonymität einer Großstadt. Die Dorfbewohner registrieren sehr wohl, was in der Nachbarschaft vorgeht und reagieren darauf. Das Zusammenleben der Bewohner unterschiedlicher Nationalitäten im Objekt werde auch deshalb klar reglementiert. Alle Mitarbeiter sind mit großem Engagement und vor allem dem Herzen dabei, betont Barbara Koschkar. Und es gibt eine Reihe ehrenamtlicher Helfer, die das Leben für die Flüchtlinge ein Stück weit einfacher machen wollen.

Bürgermeister Andreas Lysk ist zufrieden und erleichtert, dass Weißkeißel diesmal nicht in die Schlagzeilen überregionaler Tageszeitungen oder gar ins Privatfernsehen geraten ist. Daran haben alle Beteiligten ihren Anteil, hebt er hervor. Wenn die Politik die Bürger vor vollendete Tatsachen stellt, müsse sie sich auch kritischen Fragen stellen und Antworten finden, so Lysk. Dem Recht auf freie Meinungsäußerung sei in Weißkeißel Genüge getan worden. Den, mindestens vorübergehenden, Zuzug von Flüchtlingen konnten die Proteste nicht verhindern. Beide Lager sind geteilter Meinung und haben es dennoch geschafft, mit den Herausforderungen dieser Zeit umzugehen. Niemand wurde in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Ein Resümee, bei dem bei Andreas Lysk große Erleichterung durchklingt.

Und ob eines Tages jemand aus der Asylantenunterkunft in eine der zwei freien Wohnungen in der Gemeinde umzieht, vermag keiner zu sagen. Ohne Job gibt es hier wohl keine Perspektive. Und das ist in Weißkeißel genauso wie irgendwo anders auch.

