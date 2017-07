Es führt ein Weg nach nirgendwo Trotz Treppe mangelt es schon seit Jahren an einem Übergang vom Busbahnhof zum Bahnhof. Doch bald könnte sich was tun.

Die Treppe vom Busbahnhof zum Bahnhof Pirna führt derzeit ins Nichts. Der an dieser Stelle geplante Übergang scheiterte bislang vor allem an den hohen Baukosten. Doch nun scheint eine Lösung in Sicht zu sein. © andreas weihs

Pirna. Ein Metalltor in der Mauer versperrt den weiteren Weg, eine Treppe endet am Zaun. Wer den Pfad für Rollstuhlfahrer geht, kommt schnell wieder am Ausgangspunkt an. Wo es schon längst einen Übergang vom Pirnaer Busbahnhof direkt zum Bahnhof geben sollte, führt seit Jahren ein Weg nach nirgendwo. Reisende, die vom Bus zur Bahn oder umgekehrt gelangen wollen, müssen noch immer einen mehrere hundert Meter langen Umweg unter der Bahnbrücke hindurch in Kauf nehmen. Doch bald schon könnte sich in Sachen Übergang tatsächlich etwas tun.

Nach Aussage der Pirnaer Stadtverwaltung hat die Deutsche Bahn vor einiger Zeit bestätigt, dass die Entwurfsplanung für das Projekt inzwischen fertiggestellt sei. Nun würden die notwendigen Pläne erarbeitet, um das Vorhaben final genehmigen zu lassen, zuständig dafür ist das Eisenbahnbundesamt. Pirna und Bahn bereiten darüber hinaus derzeit eine sogenannte Kreuzungsvereinbarung vor. Dieser Kontrakt ist notwendig, um den Übergang bauen zu können. Angesichts dieser Voraussetzungen sieht es ganz gut aus: Voraussichtlich 2018, so ist zumindest der Plan der Bahn, soll der Übergang in Pirna gebaut werden.

Selbst die seit Jahren strittige Finanzierung des Projektes scheint geklärt zu sein. Laut des Pirnaer Rathauses habe die Bahn bestätigt, dass die erforderlichen Mittel bereitstünden. Und es sieht sogar danach aus, als würde das Projekt zu 100 Prozent mit Fördermitteln bezuschusst. Denn gerade an den Finanzen schieden sich in der Vergangenheit stets die Geister, Pirna hatte das Projekt selbst schon 2012 vorübergehend auf Eis gelegt.

Die Bahn hatte an der Stelle stets einen technisch gesicherten Bahnübergang favorisiert, weil der Weg der Fußgänger über das noch immer befahrene Streckengleis Pirna-Neustadt führt. Schranken und Blinklichtanlage hätten installiert werden müssen, die Kosten für eine solche Variante hätten sich auf über 600 000 Euro summiert. Selbst wenn sich Bahn, Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und Stadt in die Kosten reingeteilt hätten, hätte Pirna noch immer einen Eigenanteil von etwa 244 000 Euro tragen müssen. Zu viel, urteilten die Stadträte vor fünf Jahren.

Bereits 2006 war die Stadt mit dem Vorschlag gescheitert, einen technisch ungesicherten Übergang, der lediglich 65 000 Euro gekostet hätte, zu bauen. Die Bahn lehnte den Vorschlag aus Sicherheitsgründen ab. Nun kommt höchstwahrscheinlich doch die teure Variante mit Schranke, die aber wohl vollständig gefördert wird.

