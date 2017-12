Es fliegen wieder Teddys im Fuchsbau Für das Derby der Lausitzer Füchse gegen die Eispiraten Crimmitschau werden zudem die Karten sehr knapp.

Der Eingang zum Fuchsbau. © André Schulze

Weißwasser. Füchse-Fans können am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder Kuscheltiere für einen guten Zweck spenden. Zum Heimspiel gegen die Eispiraten aus Crimmitschau (Bully 17 Uhr) findet der sogenannte „Teddy-Bear-Toss“ in der Eisarena statt, wie Füchse-Sprecher Andreas Friebel mitteilt. Was in Nordamerika seit vielen Jahren eine feste Tradition ist, etabliert sich inzwischen auch in Deutschland mehr und mehr. 2017 wurden etwa 500 Kuscheltiere auf das Eis in Weißwasser geworfen und an gemeinnützige Vereine gespendet. Entgegen der Tradition in Nordamerika, wo die Teddys nach dem ersten Tor auf das Eis fliegen, können in Weißwasser nach dem Spielende die Kuscheltiere geworfen werden. Der Stadionsprecher gibt ein entsprechendes Kommando. Nachwuchsspieler des Eisports (ESW) werden die Kuscheltiere dann einsammeln.

Für das Derby gegen Crimmitschau werden zudem die Karten sehr knapp. Am Dienstagmorgen gab es nur noch rund 100 Stehplätze. Wer das Spiel nicht verpassen möchte, sollte also unbedingt den Vorverkauf nutzen, so Friebel. Auch für das Spiel gegen Bietigheim (30.12.) zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab.

Übrigens: Knapp sechs Wochen nach dem Start der Mitgliederaktion des ESW können die Füchse ein positives Fazit ziehen, wie Andreas Friebel berichtet. Bislang konnten 55 neue Unterstützer für den Eishockey-Nachwuchs gewonnen werden. Die Sonderaktion läuft noch bis Ende des Jahres. Das bedeutet für Neumitglieder, sie müssen bis zum 31. Dezember keine Aufnahmegebühr zahlen und erhalten mehrere Füchse-Präsente. (SZ/ckx)

zur Startseite