Es fehlt ein Stück im Dach der Welt Der Hillary Step war die letzte große Hürde vor dem Gipfel des Mount Everest. Bereits 2015 gab es Vermutungen, dass der Felsabsatz abgebrochen ist. Das hat sich jetzt bestätigt.

Auf diesem Archivbild ist zu sehen, wie Bergsteiger den Hillary Step am Mount Everest bezwingen. Jetzt ist ein Stück Bergsteiger-Geschichte verschwunden. © picture alliance

Es war nur ein Stück Felsen – und doch bewegt sein Verschwinden Bergsteiger weltweit. Der berühmte Hillary Step ist verschwunden. Die rund zwölf Meter große Felsformation galt als letztes großes Hindernis beim Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest. In der vergangenen Woche brachten die Berichte mehrerer Bergsteiger nun Klarheit: Den Hillary Step, den wir kennen, gibt es nicht mehr.

Es war eine ereignisreiche Woche auf dem 8 848 Meter hohen Mount Everest, der auch den Spitznamen „Dach der Welt“ trägt. Noch nie versuchten so viele Touristen, den Berg zu besteigen, wie in diesem Jahr. An insgesamt 375 Ausländer vergaben die nepalesischen Behörden eine entsprechende Lizenz. Einige von ihnen trugen sich bereits jetzt mit Bestleistungen in die Geschichtsbücher ein. Doch nicht alle Rekordversuche gelangen. Und bisher zwei endeten in diesem Jahr tödlich.

„Ein Stück Bergsteiger-Geschichte ist einfach verschwunden“, sagte der britische Bergsteiger Tim Mosedale der Zeitung The Guardian. Mosedale hatte als Erster vom Ende des Hillary Step berichtet. Am Montag bestätigte auch der nepalesische Bergführer Pema Chhiri Sherpa, dass das markante Felsgebilde verschwunden sei.

Bereits 2016 vermuteten Bergsteiger, dass der Hillary Step in einem schweren Erdbeben im April 2015 zerstört worden war. Doch der hohe Schnee und das Wetter verhinderten eine sichere Einschätzung.

Bekannt war die Felsformation seit 1953, als der Neuseeländer Edmund Hillary als erster Mensch den Gipfel erklomm. Hillary bezwang damals die später nach ihm benannte Formation nur zusammen mit seinem nepalesischen Begleiter Tenzing Norgay. Später wurde der Hillary Step jedes Jahr erneut mit Seilen gesichert, um den Aufstieg zu erleichtern. „Wir wissen noch nicht sicher, was das in Zukunft für Bergsteiger bedeutet“, sagte Sherpa nun über das Verschwinden der Felsformation. „Der Hillary Step war steil und nicht leicht zu erklettern. Aber ohne ihn dürfte es deutlich schwieriger werden, Seile dort zu befestigen.“

Trotz der geänderten Bedingungen gelangen in diesem Jahr bereits zwei Spitzenleistungen bei der Besteigung des Everest. Am Sonntag meldete das Team des österreichischen Extremsportlers Andy Holzer, dass es um 7.10 Uhr bei minus 26 Grad den Gipfel erreicht habe. Das Besondere: Holzer ist blind. Er ist damit erst der zweite Blinde, der den Everest-Gipfel erreichen konnte.

Ebenfalls am Sonntag gelang der Inderin Anshu Jamsenpa ein Rekord. In nur fünf Tagen stand sie zum zweiten Mal auf dem Gipfel, wie ihr Tourveranstalter Dream Himalaya Adventures mitteilte. Ihr erster Aufstieg war demnach am 16. Mai. Danach kletterte sie wieder mehr als 3 000 Höhenmeter abwärts bis ins Basislager, nur um am 21. Mai erneut auf dem Gipfel zu stehen. Sie ist damit die einzige Frau, der ein solcher doppelter Aufstieg so schnell gelang. (dpa)

