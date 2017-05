Es droht ein Fischereikrieg Großbritannien will mit dem Brexit auch die Kontrolle über seine Fanggebiete zurück. Dänemark hält historische Argumente dagegen, will klagen – und ist nicht allein.

Wem gehört der Hering? Die Briten wollen eine 200-Meilen-Sperrzone um ihre Inseln ziehen. © picture alliance / jens büttner

Die Freude über den Brexit war gerade bei den Fischern Großbritanniens riesig. Bislang dürfen Fischer aus anderen EU-Ländern bis zwölf Meilen vor der britischen Küste fischen. Rund ein Drittel ihres Fangs stammt bislang aus britischen Gewässern. Doch mit dem Brexit könnte London eine 200-Meilen-Sperrzone um seine Inseln ziehen. Ein Großteil der Nordseegewässer würde dann für EU-Fischer wegfallen. Laut der EU-Fischereiindustrie würden damit rund 50 Prozent ihres Nettogewinns und 6 000 Arbeitsplätze wegfallen.

Noch ist unklar, was tatsächlich passiert. Offiziell heißt es jedoch bereits, die britische Regierung plane, „die Kontrolle“ über die eigenen Fanggründe „zurückzugewinnen“.

Acht Länder verbünden sich

Dänemark will das auf unkonventionelle Weise verhindern. Das EU-Land ist derzeit dabei, eine Klage vorzubereiten, die seinen Fischern auch nach dem EU-Austritt Großbritanniens den Zugang erlauben soll. Für den Fall, dass kein für Dänemark zufriedenstellender Kompromiss bei den Austrittsverhandlungen zustande kommt, will sich Kopenhagen auf eine historische Fischereierlaubnis aus dem 15. Jahrhundert berufen. Dänische Behörden sammeln derzeit Beweise für eine mögliche Klage vor dem Internationalen UN-Gerichtshof in Den Haag. Dies bestätigte Dänemarks Außenminister Anders Samuelsen der britischen Zeitung Guardian.

„Dänische Fischer haben historisch in der ganzen Nordsee gefischt. Die EUFischereirichtlinien haben das, basierend auf historischen Rechten, reguliert“, sagte er der Zeitung. Kopenhagen will sich auf die UN-Konvention zum Seerecht berufen, die Staaten dazu auffordert, „traditionelle Fischereirechte“ zwischen benachbarten Ländern in den jeweiligen Hoheitsgewässern zu respektieren. „Die britische Forderung, die Gewässer wiederzubekommen, ist Blödsinn, weil sie sie nie hatten. Vielleicht gilt das für Öl und Gas, aber nicht für Fisch“, sagte Niels Wichmann, Chef des dänischen Fischereiverbandes, der auch in einem Komitee des dänischen Lebensmittelministeriums sitzt.

Dänische Fischer fangen laut amtlichen Schätzungen derzeit rund 40 Prozent ihrer Fische in der Wirtschaftszone Großbritanniens. Einige dänische Küstengemeinden sind wirtschaftlich fast vollständig vom Zugang abhängig.

Sollte es hart auf hart kommen, könnten sich sieben weitere vom britischen Fisch abhängige EU-Länder der dänischen Initiative anschließen. Spanien, Frankreich, Irland, die Niederlande, Belgien, Schweden und Polen haben sich mit Dänemark in der kürzlich wegen des Brexits gegründeten Europäischen Fischereiallianz zusammengeschlossen, um ihre Rechte durchzusetzen.

Briten brauchen EU-Absatzmärkte

Derzeit hoffen sie noch auf einen Kompromiss bei den Brexit-Verhandlungen. Auch wenn zahlreiche britische Küstenorte sehr von der Fischerei abhängig sind, ist sie für Großbritanniens Wirtschaft im Großen und Ganzen ein eher geringer Posten. Ihr Anteil liegt bei 0,5 Prozent der britischen Wirtschaftsleistung. Bei den EU-Austrittsverhandlungen gibt es andere Interessen, die zentraler für London sein dürften.

Vor allem aber ist die britische Fangflotte abhängig davon, Zugang zum EU-Markt zu erhalten, um Fisch verkaufen zu können. Letztlich erhoffen sich die anderen Fangnationen hier einen effektiven Hebel.

Vor allem die Schwarmfischarten Hering, Blauer Wittling und Makrele werden in britischen Gewässern gefangen. Auch Norddeutschlands Fischer wären betroffen. Rund die Hälfte der Fangmenge und 30 Prozent der Gesamtumsätze der deutschen Fischerei wären betroffen, sollte Großbritannien seine Fangzonen absperren.

zur Startseite