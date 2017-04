Es drohen vier Absteiger In der Staffel Mitte zittern alle Teams ab Platz sechs. Kreinitz hat sich noch nicht aufgegeben. Großenhain spielt in Heidenau.

© Symbolbild/Uwe Soeder

In der Fußball-Landesklasse Ost ist Spitzenreiter Radebeuler BC am Wochenende spielfrei. Aktuell hat der RBC noch acht Punkte Vorsprung auf Verfolger FV 06 Laubegast, der im Stadtderby beim Dresdner SC antritt. Danach stehen noch sechs Partien für die Titelanwärter auf dem Programm. Bisher gibt es kein offizielles Statement, ob die Karl-May-Städter den Aufstieg in die Sachsenliga wahrnehmen würden. Die Vereinsführung verweist auf den 30. April. Das ist der Stichtag, um gegenüber dem Sächsischen Fußball-Verband (SFV) einen Aufstiegsverzicht zu erklären. Ein späterer Verzicht ruft das SFV-Sportgericht auf den Plan und es wartet eine empfindliche Geldstrafe auf den betreffenden Verein.

In einer Pressemitteilung gibt sich die Vereinsführung des RBC optimistisch: „In Anbetracht der sportlichen Entwicklung laufen seit Jahresbeginn die Personal- und Finanzplanungen für einen möglichen Aufstieg in die Landesliga und mittelfristig den Verbleib in der sechsten Liga. Der Verein ist optimistisch, die noch anstehenden Gespräche erfolgreich abzuschließen und wird sich gemäß der Spielordnung fristgemäß gegenüber dem Sächsischen Fußball-Verband erklären.“

In der Landesklasse Mitte drohen am Saisonende bis zu vier Absteiger, da das Feld für die Saison 2017/18 wieder auf 14 Teams reduziert werden soll. Schafft der BSC Freiberg in der Landesliga den Klassenerhalt, müssen „nur“ drei Teams den Gang in die Kreisoberliga antreten. Blickt man auf die Tabelle, so sind ab Platz sechs alle Mannschaften in den Abstiegskampf verwickelt. So trennen den Viertletzten Heidenauer SV und den FV Gröditz 1911 (6.) nur sechs Zähler.

Während am Sonnabend in Heidenau Spitzenreiter Großenhainer FV erwartet wird, sind die Gröditzer zur gleichen Zeit Gastgeber für den FV Blau-Weiß Stahl Freital (7.). Die Gäste feierten vor Ostern mit dem 3:2 im Derby gegen den Hainsberger SV ihren ersten Punktspielsieg in diesem Jahr und dürften dementsprechend mit „Rückenwind“ aneisen. Für die Gastgeber geht es darum, nach fünf Niederlagen in sieben Rückrundenpartien nicht in den Tabellenkeller abzurutschen.

Ein interessantes Duell wird am Sonnabend in Coswig angepfiffen, denn mit Grün-Weiß (10.) und dem SV Wesenitztal (5.) stehen sich zwei der erfolgreichsten Teams der Rückrunde gegenüber. Die Gäste holten 15 von 18 möglichen Punkten, die Coswiger aus sieben Partien immerhin 14 Zähler – u.a. ein 1:1 in Großenhain und einen 2:0-Heimsieg über den Tabellenzweiten Germania Mittweida.

In den beiden Sonntagspielen der Staffel Mitte rückt der Kampf um den Klassenerhalt in den Mittelpunkt. Die SG Kreinitz (14.) erwartet den Tabellenneunten SG Empor Possendorf, der SV Bannewitz (13.) das Schlusslicht Meißner SV. Die Domstädter sind mit elf Punkten weit abgeschlagen und müssen ihre Planungen auf die 8. Liga ausrichten. (js)

