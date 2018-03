Es drohen bis zu vier Absteiger Kamenz will die Klasse halten und einen Sieg über Bernburg. Der BFV spielt in Sandersdorf.

Mit vollem Einsatz geht hier im Februar-Heimspiel gegen Bischofswerda der Kamenzer Alexander Schidun (r.) zur Sache. Dennoch kann der eingewechselte Franz Beckert vom BFV den Ball behaupten. Im Hintergrund rechts verfolgt Einheit-Coach Frank Rietschel die Aktion. Bischofswerda gewann am Ende mit 3:0. © Christian Kluge

Fußball-Oberliga. Der SV Einheit Kamenz steht in der Fußball-Oberliga auf den ersten Abstiegsplatz (13.) – aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ein Blick in die Regelungen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) macht die große Abstiegsgefahr für die Lessingstädter deutlich. „Die Mannschaften, welche die Plätze 13, 14, 15 und 16 in der Staffel Süd belegen, steigen bei zwei NOFV-Absteigern aus der 3. Liga in die Landesverbände ab.“ Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der 3. Liga macht deutlich: Rot-Weiß Erfurt und der Chemnitzer FC werden den Abstieg in die Regionalliga Nordost kaum noch verhindern. Der Fall tritt allerdings nur ein, sollte Energie Cottbus als Viertliga-Aufsteiger den Sprung in Liga drei nicht schaffen.

„So oder so, wir müssen unbedingt punkten“, weiß Trainer Frank Rietschel vor dem Heimspiel der Kamenzer am Sonnabend (14 Uhr) gegen den TV Askania Bernburg (7.). Beim Hinspiel hatte Einheit bis zur 86. Minute ein 0:0 gehalten, ehe Tom Fraus zum Siegtor für Bernburg traf. Zum ersten Mal wird Assemian Joseph Olivier Ahua im Kader stehen. Der Fußballer von der Elfenbeinküste hat seine Adduktorenprobleme überwunden. Ahmad Azad – er feierte bereits sein Comeback – und Ex-Dynamo Carl-Christoph Labisch sind ebenfalls dabei. „Auch Johann Wölk hat nach mehr als drei Wochen wieder mit dem Training begonnen, aber für Sonnabend wird es noch nicht reichen“, glaubt Rietschel.

Spitzenreiter Bischofswerdaer FV gastiert erst am Sonntag bei der SG Union Sandersdorf (9.). Die Gastgeber dürften mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch auflaufen, denn beim Hinspiel erzielten die Schiebocker erst in der 95. Minute und auch noch in Unterzahl das 2:1-Siegtor durch Franz Zille. (js)

