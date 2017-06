Es dreht sich was in der Mühle Das Baruther Industriedenkmal war zum zweiten Mal beim Mühlentag geöffnet. Es gab allerhand Neues zu zeigen und zu berichten.

Inhaber Heiko Vogel (rechts) konnte den Besuchern am Montag in der Baruther Mühle zeigen, wie im Walzstuhl Getreide gequetscht wird. © Carmen Schumann

So eine Mühle lebt vor allem durch die vielen sich bewegenden Räder und Treibriemen. Im vorigen Jahr bewegte sich in der alten Wassermühle Baruth noch nichts. Doch in diesem Jahr konnte Hobby-Müller Heiko Vogel den Besuchern beim Mühlentag am Pfingstmontag ganz stolz die sich drehenden Teile vorweisen. „Ich habe das Getriebe über einen Motor zum Laufen gebracht“, sagte er. Dadurch läuft auch der Walzstuhl wieder, sodass Heiko Vogel den Gästen zeigen konnte, wie Getreide gequetscht wird.

Ein Wasserrad ist allerdings in der Baruther Vogel-Mühle nicht mehr vorhanden. Aber die Welle, auf der dieses früher befestigt war, ist noch zu sehen. Die Besucher konnten einen Blick in die Wasserwell-Kammer werfen, wo sich einst das 4,20 Meter große mittelschlächtige Rad gedreht hatte.

Das große Interesse, das die Gäste seinen Führungen entgegenbrachten, lohnt für Heiko Vogel und seine Familie alle Mühe. Denn der studierte Landwirt, der in der Mühle aufgewachsen ist, lebt in Berlin, wo er an der Humboldt-Universität wissenschaftlich tätig ist. Um die Mühle kümmern kann er sich immer nur an den Wochenenden. „Wenn meine Familie nicht so toll mitziehen würde, könnten wir noch nicht so viele Fortschritte verzeichnen“, sagt der 53-Jährige. Dank der Spenden, die im Vorjahr in der Sammelbox landeten, konnte die Haustür des Hauptgebäudes erneuert werden. Heiko Vogel hofft, dass die Spenden aus dem diesjährigen Mühlentag dafür ausreichen werden, neue Fenster einzusetzen. Natürlich hat Heiko Vogel auch schon Ideen, wie es mit der Mühlentechnik weitergehen soll. Fakt sei, dass er auf keinen Fall mehr produzieren wird. Das gäbe die Technik nicht her. Aber für Schauzwecke wolle er noch verschiedene Dinge wieder in Gang bringen. So möchte er den Schrotgang wiederbeleben, damit man den rotierenden Mahlstein erleben kann. Man könne den dann zwar nicht sehen, aber hören, sagte er. Perspektivisch hat er sich vorgenommen, die obere Etage der Mühle wieder begehbar zu machen. Das sei aber eine kostspielige Angelegenheit, weil die Dielung komplett erneuert werden muss.

Besonderer Treffpunkt

Dass sich die alte Wassermühle von Baruth, die 1781 erstmals erwähnt wurde, aber wohl noch älter ist, überhaupt wieder für Besucher öffnet, ist einem besonderen Umstand zu verdanken. Heiko Vogel wollte nämlich seinen 50. Geburtstag und die Hochzeit mit seiner Frau Ina ganz groß feiern und dazu viele Gäste einladen. Hierzu richtete er die Räume im Obergeschoss vor. Unter anderem gibt es da jetzt eine Bar.

Mittlerweile sind schon etliche Feierlichkeiten im rustikalen Mühlen-Ambiente über die Bühne gegangen. „Wir wollten einen besonderen Treffpunkt für das ganze Dorf schaffen“, sagte Heiko Vogel. Die Räume können nach Voranmeldung gemietet werden. Zum Mühlentag im kommenden Jahr wird der Hobby-Müller die Mühle allerdings nicht öffnen. „Wir haben uns vorgenommen, sie künftig im Zweijahres-Rhythmus zu öffnen, denn es soll ja immer noch spannend bleiben“, sagte Heiko Vogel.

