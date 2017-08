Es darf wieder geschaukelt werden Wegen Neubauten musste ein Spielplatz in Pratzschwitz umgesetzt werden. Die Aktion hat auch Vorteile für die Kinder.

Schaukelspaß können auch die Pratzschwitzer Kinder wieder haben. © dpa

Darauf haben viele Mädchen und Jungen in Pratzschwitz gewartet. Ende Juli wurde der Spielplatz an der Pratzschwitzer Straße mit Wippfiguren, Klettergerüst, Rutsche und Doppelschaukel an neuer Stelle wiedereröffnet. Im vergangenen Sommer bauten Fachleute die Spielgeräte ab, da auf dem früheren Standort Häuser errichtet werden. 14 neue Eigenheime entstehen in dem Gebiet an der Seewiese (SZ berichtete).

Bauträger des Wohngebietes Seewiese ist Unternehmer René Morgenstern aus Pirna, der den Spielplatz auf eigene Kosten versetzen und auch aufwerten ließ. Unter anderem wurde das Areal mit sicherem Fall-Kies ausgestattet. Außerdem legten Arbeiter mehrere Wege an. Morgenstern schätzt die Kosten auf rund 25 000 Euro. Die Pflege des Spielplatzes obliegt der Stadt Pirna, die nach Aussagen von Morgenstern zeitnah noch zwei Bänke sowie einen Papierkorb aufstellen wird. (hui)

