Es bröckelt bei Siemens und Bombardier Die beiden größten Görlitzer Industriebetriebe bauen Personal ab. 2017 und 2018 könnten heiße Jahre werden.

Im Vorjahr Siemens, in diesem Jahr Bombardier: In den beiden größten Görlitzer Industriebetrieben bekam der Rotstift die Regie. Erst kündigte das Turbinenwerk an, massiv Stellen abzubauen, dann der Schienenfahrzeughersteller.

Im Frühjahr 2015 zählte das Görlitzer Siemens-Werk noch rund 1 000 Beschäftigte, aktuell sind es nach Angaben einer Konzernsprecherin etwa 940 – davon 90 Lehrlinge. Ursprünglich war von einem drastischeren Kahlschlag die Rede, auch von der Verlegung ganzer Produktionsprozesse in andere Werke. Zur Begründung hieß es seinerzeit, wegen der Energiewende seien Großturbinen nicht mehr so gefragt. Doch die Einkäufer des Konzerns haben offenbar gute Arbeit geleistet. Sie besorgten Aufträge auch außerhalb der Energiewirtschaft, die jahrzehntelang der Hauptkunde der Kraftwerks-Sparte war. Derzeit arbeitet das Görlitzer Werk unter anderem an Industriedampfturbinen für eine schwedische Papierfabrik, für Müllverbrennungsanlagen in Großbritannien und für ein Industriekraftwerk in Mexiko. Letzteres sei der erste Dampfturbinen-Auftrag für Siemens aus Mexiko überhaupt, freute sich der für Lateinamerika zuständige Vertriebsleiter José Aparicio. „Für uns ist das ein bahnbrechender Erfolg im sich veränderten Energiemarkt in Mexiko.“ Das Görlitzer Siemens-Werk gehört außerdem zu den Ausrüstern des größten Solarparks der Welt, der in der nordafrikanischen Wüste entsteht. Hierfür liefert der zweitgrößte Industriebetrieb der Neißestadt sechs Turbinen.

Für die Industriegewerkschaft Metall ist Siemens derzeit nicht das größte Sorgenkind, wird aber auch nicht aus den Augen verloren. „Wir schließen ab 2018 weitere Angriffe auf die Personaldecke nicht aus“, sagt der Ostsachsen-Chef der IG Metall, Jan Otto. „Siemens hat mit Görlitz einen hervorragend ausgebauten Standort, der in der Lage ist, hochwertige Großturbinen abzuliefern und auch kurzfristig in alle Welt zu verschicken. Eine Stärkung des Standortes ist für die gesamte Region sinnvoll und wichtig.“

Ungleich größeres Kopfzerbrechen bereitet der Gewerkschaft die Entwicklung bei Bombardier – nicht nur in Görlitz. Erst gestern forderten rund 70 Teilnehmer einer Branchenkonferenz Bahnindustrie eine Perspektive für die deutschen Standorte des kanadischen Konzerns. „Zukunftsfähigkeit wird nicht erreicht, wenn die Sorge um die eigene Existenz im Vordergrund steht“, sagte Olivier Höbel, IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen. „Wir fordern deshalb einen Zukunftspakt für Bombardier mit dem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen.“ Im Frühjahr habe die Gewerkschaft zusammen mit Betriebsräten einen „Fahrplan Zu(g)kunft“ vorgelegt, der auch Lob vieler Führungskräfte gefunden habe. „Jetzt müssen Taten folgen!“, erklärte Höbel.

Der Konzern antwortet auf Fragen zum Personalabbau nur knapp: „Die im Februar für Deutschland angekündigte Personalanpassung ist sehr weit fortgeschritten, aber noch nicht final abgeschlossen.“ In Görlitz beschäftigt Bombardier derzeit noch rund 1 970 Frauen und Männer, davon etwa 540 Leiharbeiter. Vor einem Jahr waren es insgesamt noch rund 2 500 Beschäftigte. Die Stimmung unter ihnen ist schlecht; wer mit Mitarbeitern spricht, hört wenig Druckreifes. Viele Mitarbeiter warten nicht auf ihre Entlassung, sondern suchen sich neue Jobs.

Unter der verbliebenen Belegschaft herrscht große Unsicherheit, wie es weitergeht – und auf ihre Fragen bekommen die Mitarbeiter nur ausweichende Antworten. „Bombardier ist dabei, seinen letzten Kredit in puncto Glaubwürdigkeit zu verlieren“, schäumt Jan Otto von der IG Metall. „Gibt es bis Ende des Jahres kein klares Bekenntnis zu den Standorten – inklusive einer nachvollziehbaren Zukunftsstrategie –, sehen wir uns im Januar vor den Toren. Und dann wird es nicht bei kurzen Aktionen bleiben!“ Am 15. Dezember tagt wieder der Bombardier-Aufsichtsrat. Sollten da Zahlen vorgelegt werden, „werden wir in einer kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung diese mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren“, kündigt die Gewerkschaft an. Kommentar

