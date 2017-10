Es brodelt hinter Bombardier-Kulissen Zwar soll es bis Ende 2019 keine betriebsbedingten Kündigungen in der Oberlausitz geben. Aber was kommt danach?

Das Thema Personalabbau sorgt für Diskussionen bei Bombardier. © Nikolai Schmidt

Auf dem Bautzener Bombardiergelände wächst gerade die Zukunft: Die Bauarbeiten für die neue Produktionshalle gehen zügig voran. Schon ab dem kommenden Frühjahr sollen hier Schienenfahrzeuge nach allerneuesten Technologien gebaut werden. Der Konzern will Bautzen zum weltweiten, digital vernetzten Leitstandort der Sparte ausbauen. Das Unternehmen spricht von 1 000 festen Arbeitsplätzen in der neuen Halle. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille.

Hinter den Kulissen brodelt es. Besonders im Görlitzer Bombardier-Werk, in dem rund 2 000 Mitarbeiter noch weniger wissen, was mit ihnen wird, als in Bautzen. Zugesichert ist den Bombardierwerkern bisher nur, dass es bis Ende 2019 keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Die Konzernleitung hat aber auch angekündigt, bundesweit in den nächsten drei Jahren bis zu 2 200 der insgesamt 8 500 Arbeitsplätze abzubauen, um in Deutschland wieder profitabel zu werden. Die Betriebsräte verhandeln gerade über einen Sozialplan und ein Freiwilligenprogramm, in dessen Rahmen ausgewählte Beschäftigte ihre Arbeitsverhältnisse auf freiwilliger Basis und zu angemessenen Konditionen auflösen können. Bis zum 30. November soll die Gesamtvereinbarung stehen und damit zumindest bis Ende 2020 Klarheit herrschen, sagt Bautzens Betriebsratsvorsitzender, Gerd Kaczmarek.

„Wie weit der Personalabbau geht, hängt unseres Erachtens aber vor allem mit der Auftragslage zusammen“, sagt Kaczmarek. Doch gerade die mache ihm Sorgen. „Die Auftragseingänge für die nächsten Jahre sind nicht auf der Basis, wie wir uns das vorstellen könnten“, sagt er. Auch sei es immer noch offen, ob in Bautzen Ingenieurwesen und Entwicklung bleiben, die nach den Plänen von Bombardier in Wien konzentriert werden sollen.

Noch unsicherer ist die Zukunft des Görlitzer Werks. Jan Otto, IG Metall-Chef in Ostsachsen, drängt deshalb auf einen schnellen Verhandlungsbeginn für die Zeit nach 2020. Es soll um die Sicherung des Stammpersonals, die Rückkehr der produktbegleitenden Konstruktion in Görlitz sowie die Zusicherung weiterer Investitionen gehen. (SZ/ju mit dpa)

