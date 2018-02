Es brennt beim HSV

Raketen landen beim Nordderby auf dem Rasen. Aaron Hunt (l. ) und Kyriakos Papadopoulos haben andere Probleme. Foto: Nordphoto © nordphoto

War es das schon für den kriselnden Hamburger SV? Die berühmte Uhr im Volksparkstadion tickt zwar immer noch munter vor sich hin. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Einzige, was beim Dino der Fußball-Bundesliga derzeit reibungslos funktioniert, im Mai ebenfalls Geschichte ist, ist seit der Derby-Niederlage gegen Werder Bremen weiter gestiegen.

Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Selbst der Relegationsrang, quasi ein fester Bestandteil der HSV-DNA, ist sieben Zähler entfernt. Eine weitere Niederlage gegen den Tabellen-16. Mainz am nächsten Samstag, und der HSV wäre wohl endgültig nicht mehr zu retten. „Wir sind der HSV, wir haben es immer geschafft“, sagte Stürmer André Hahn zwar nach dem 0:1 im Weserstadion. Doch flotte Sprüche helfen den Hamburgern auch nicht weiter. Dafür ist die Bilanz einfach zu verheerend. Nur vier Siege in 24 Spielen, lediglich 17 Punkte und 18 mickrige Törchen – das sind die Zahlen eines Absteigers.

Um die Kräfte zu bündeln, will Hollerbach mit seinem Team vor dem wichtigen Mainz-Spiel ein Trainingslager beziehen. Das zeigt, dass er trotz aller Rückschläge nicht aufgeben will. „Wenn wir am Samstag die Mainzer besiegen, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus“, sagte der Ex-Profi. Von Heribert Bruchhagen erhielt der Gisdol-Nachfolger trotz des fünften sieglosen Spiels unter seiner Regie klare Rückendeckung. Die Frage, ob ein erneuter Trainerwechsel vorstellbar sei, verneinte der Vorstandschef: „Nein, diesen Gedanken haben wir nicht im Ansatz. Wir sind uns sicher und selbstkritisch genug, dass unser Tabellenplatz das Resultat vieler Entscheidungen ist. Damit hat Bernd Hollerbach nichts zu tun. Er arbeitet hervorragend mit der Mannschaft, er arbeitet authentisch und glaubwürdig.“ Doch seine Spieler treffen das Tor nicht. Auch in Bremen rächte sich wieder, dass der HSV in der Winterpause in der Offensive nicht nachbesserte. Zwar erklärte Bruchhagen erneut, dass der klamme Klub dafür kein Geld gehabt habe. Der erste Abstieg der Vereinsgeschichte wird dem einst ruhmreichen HSV am Ende aber deutlich teurer zu stehen kommen.

Dass die Niederlage in Bremen auch noch durch ein höchst umstrittenes Tor besiegelt wurde, passt zum Niedergang des sechsmaligen deutschen Meisters. Die HSV-Profis waren auf jeden Fall außer sich, als sie auf den Fernsehgeräten in den Katakomben den später als Eigentor von Rick van Drongelen gewerteten Treffer zu sehen bekamen. „Das ist doch Abseits“, schimpfte Kyriakos Papadopoulos und schickte ein Schimpfwort in Richtung Schiedsrichter Felix Zwayer hinterher.

In der Tat konnte man zu der Erkenntnis kommen, dass Ishak Belfodil im Abseits stand. „Das muss mir mal jemand erklären, wie man da nicht auf Abseits entscheiden kann“, ereiferte sich Bruchhagen. „Dann sagt das auch etwas über die Qualität derer aus, die in Köln sitzen“, sagte Bruchhagen mit Blick auf den Videoassistenten Günter Perl. Am Sonntag entschuldigte er sich für diese Attacke. Der Schiedsrichter war ohnehin beschäftigt. Mehrmals musste Zwayer die Partie unterbrechen, weil HSV-Fans Pyrotechnik abbrannten und auf den Rasen schossen. Ein Fan wurde durch die Zündelei verletzt. Beim Hochrisikospiel waren rund 900 Polizeibeamte im Einsatz. Die mussten wegen Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Beleidigungen, Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Sprengstoff- und Waffengesetz eingreifen. Nach dem Spiel versuchten Anhänger beider Vereine, aufeinander loszugehen. Die Polizei verhinderte dies durch den Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und einem Wasserwerfer. (dpa/mit sid)

