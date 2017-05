Es brennt auf dem Balkon Hat eine Kippe das Feuer im Blumenkasten am Mehrfamilienhaus entfacht?

Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr kam es an einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße zu einem Balkonbrand. Mehrere Blumenkästen sowie die Holzverkleidung des Balkons waren in Brand geraten. Personen kamen nicht zu schaden. Der Sachschaden wurde auf rund 150 Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen nach scheint der fahrlässige Umgang mit einer Zigarettenkippe Auslöser des Feuers zu sein.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Spielkonsole und Laptop gestohlen Riesa. In einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Engels-Straße verschafften sich am Wochenende Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung und stahlen aus dieser eine Spielkonsole und einen Laptop. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1.400 Euro. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht. Schaden bei Verkehrsunfall Riesa. Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr war ein VW Passat (Fahrer 56) von der B 6 kommend auf der K 8564 Riesa im Riesaer Ortsteil Mautitz unterwegs. Der Fahrer wollte nach links in eine Feldeinfahrt abbiegen. Der Fahrer (60) eines nachfolgenden VW Transporters hatte die Absicht zum Abbiegen offenbar zu spät erkannt und bereits zum Überholen angesetzt. Trotz eines Ausweichversuchens kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 10.000 Euro. Einbruch in Einfamilienhaus Wilsdruff. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Kastanienstraße im Wilsdruffer Ortsteil Grumbach auf und durchsuchten das gesamte Haus. Einer ersten Einschätzung nach wurde Schmuck gestohlen. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

zur Startseite