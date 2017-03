Es brennt am Flugplatz Drittes Feuer innerhalb 24 Stunden in Großenhain. Die Polizei ermittelt.

Mit einem Sprühfahrzeug wurde der Boden ordentlich durchnässt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.





Nach einem Kabelbrand an einer Solaranlage in Strauch am Sonntag und einem Stallbrand in Nasseböhla am Montagvormittag wurde die Feuerwehr am Montagnachmittag zu einem dritten Feuer gerufen. Diesmal auf den Großenhainer Flugplatz, wo wahrscheinlich ein Traktor mit Arbeitsgerät einen Grasbrand an der Landebahn ausgelöst hat. Die Polizei ermittelt.

