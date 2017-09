Es blüht und blüht Mehr Besucher als sonst bescherte der Sommer dem Findlingspark Nochten. Trotz der höheren Eintrittspreise.

Erst seit drei Monaten arbeitet Anita Schwitalla im Findlingspark Nochten. Sie ist für das Maketing zuständig, betreut Schulklassen und führt als Muttersprachlerin polnische Gäste durch den Park. © andré schulze

Die Sommerheide blüht wunderschön. Anita Schwitalla kommt aus dem Schwärmen gar nicht raus. Zwar setzte pünktlich mit dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September Dauerregen ein, die Besucher konnte das am Freitag aber nicht von einem Bummel durch den Findlingspark in Nochten abhalten. An die 100 Gäste waren mit Schirm unterwegs, so die neue Marketingchefin. Der sehr durchwachsene Sommer habe der Einrichtung nicht geschadet. Für den Park bedeutete dieser Regentag höchstens eine Atempause. Bisher wurden 45 000 Besucher gezählt, etliche mehr als in den beiden Jahren davor. Trotz der gestiegenen Eintrittspreise. „Die meisten Besucher reagierten darauf mit Verständnis. Wir werden gelobt, wie gepflegt die Anlage ist. Wie viel Arbeit dahinter steckt, das kann sich jeder vorstellen, der zu Hause selber einen Garten hat“, erklärt Anita Schwitalla. Und noch ist die Saison ja nicht vorbei. Im Mai und September kommen, so besagt es die Statistik, die meisten Besucher. Zumal es bei blauem Himmel an richtig heißen Tagen ohnehin nur begrenzt Schatten gibt. Ab Mitte September kann man sich an Astern und der Herbstfärbung der Bäume erfreuen. Bis in den Oktober hinein blühen Herbst-Alpenveilchen, Hortensien und die Sommerheide, danach die Winterheide.

Erst seit einem Vierteljahr ist Anita Schwitalla im Findlingspark Nochten beschäftigt. Zuvor war sie acht Jahre als Projektverantwortliche des Vereins Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße tätig. Dem sind vierzig Parks der Region, jeweils zwanzig in Deutschland und Polen, angeschlossen. Darunter auch der Findlingspark in Nochten. Von daher kannte ihn die gebürtige Polin. Die neue Aufgabe habe sie gereizt, sagt sie. Zwei Jahre studierte sie Tourismusmanagement, zuvor schon fünf Jahre Umweltschutz an der Universität in Warschau und weitere zwei Jahre Umweltbildung. Damit bot es sich geradezu an, auf dieser Strecke neue Angebote im Findlingspark zu entwickeln. Ideen dazu habe es ja vorher schon einige gegeben. Sie werde sich noch intensiver damit befassen und den Bereich der Umweltbildung weiter ausbauen. Dabei hofft Anita Schwitalla auf Unterstützung einer oder eines Jugendlichen. Der Findlingspark ist anerkannte Einsatzstelle für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ). Noch könnten sich Kurzentschlossene dafür bewerben, sagt sie.

Gerade erst hat die 33-Jährige einen Erlebnistag mit Drittklässlern aus Boxberg hinter sich. Einen solchen mitzugestalten, das wäre eine schöne Aufgabe für einen jungen Menschen, der sich beruflich orientieren oder in seiner Berufswahl bestätigen lassen möchte. Zuvor fand ein deutsch-polnischer Workshop mit 13- bis 15-jährigen Schülern statt. Daran nahmen 40 Mädchen und Jungen der Freien Schule Boxberg teil sowie weitere 40 Schüler aus Markowice. Die polnische Schule aus dem Hirschberger Tal meldete sich extra dafür an, um von ihren Schülern im Findlingspark verschiedene Biotope untersuchen zu lassen .

In ihrer Muttersprache führt Anita Schwitalla mitunter Gäste durch den Park. Polnische Kultur war schon mehrfach zu erleben, erst unlängst beim Konzert des Jugendblasorchesters Lesnica. Auch sorbische Musikanten unterhielten die Besucher, wie die Blechbläser des Sorbischen National-Ensembles oder die Blaskapelle Horjany. Die angekündigten sorbischen Führungen hingegen könne man noch nicht buchen, daran werde aber gearbeitet. „Es reicht ja nicht, dass jemand sorbisch spricht“, sagt die Marketingchefin. Er oder sie müsse zudem in Geolgie und Botanik bewandert sein und sich in der Parkgestaltung auskennen. Gemeinsam mit den Parkführern werden Interessenten darauf vorbereitet. Mit Beginn der Saison 2018 wird der Findlingspark dann auch sorbisch beschriftet sein. Welche Pläne es noch für das nächste Jahr gibt, verrät sie nicht.

Bis 15. November hat der Findlingspark geöffnet und wartet bis dahin auch mit einigen Veranstaltungen auf, wie dem Chorsingen, welches bereits zum zehnten Mal stattfindet, oder einer großen Halloweenparty für Kinder. In der Parkpflege gibt es ebenfalls noch einiges zu tun. So müssen allein 120 verschiedene Sorten Heidepflanzen verschnitten und der Teich gereinigt werden. „Und außerdem kämpfen wir ja auch immer mit jeder Menge Unkraut“, fügt Anita Schwitalla hinzu. Die Parkverwaltung plant währenddessen bereits fürs nächste Jahr – Veranstaltungen, Finanzen und was sonst noch so wichtig ist. Beispielsweise auch zu der Frage, ob der Findlingspark Mitglied des Tourismusverbands Lausitzer Seenland wird, wie von diesem angestrebt. An den Seenlandtagen beteiligt hatte man sich ja 2017 bereits.

Veranstaltungen: 24.9. Herbst-Pflanzenbörse mit großem Chorkonzert. 29.10. Halloween mit Kinderprogramm

