Es blubbert gewaltig Die Schwimmer wählen in Leipzig eine neue Präsidentin. Es droht Streit, und da sperrt man die Presse lieber aus.

Der Dresdner Sebastian Halgasch kritisiert den Verband scharf. © Ellger

Die Türen bleiben verschlossen, Gäste sind nicht willkommen. Man will unter sich bleiben bei der Versammlung des deutschen Schwimmverbandes (DSV) am Wochenende in Leipzig. Sportlicher Misserfolg, finanzielle Schieflage und interne Streitigkeiten – die Vorzeichen stehen günstig, dass sich in der Kongresshalle am Zoo ordentlich gefetzt wird. Da sperrt man die Presse lieber aus.

Dies ist reichlich amateurhaft, was wiederum ganz gut passt zum kriselnden Verband, der bei den Spielen in Rio de Janeiro zum zweiten Mal in Folge bei den Beckenschwimmern ohne Medaille blieb und nun mit weiteren Kürzungen von Fördergeldern rechnen muss. Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen fürchtet, dass der Tiefpunkt nicht einmal erreicht ist: „Wir sind generell nur noch Mittelklasse, aber ich glaube, dass es noch schlimmer geht. Eine breite Basis haben wir seit den 1990ern nicht mehr.“

Hoffnungen werden auf einen Wechsel an der Spitze gesetzt. Nach 16 Jahren tritt Präsidentin Christa Thiel nicht mehr bei der Wahl an, die Rechtsanwältin entschied sich jedoch erst zu diesem Schritt, als sich mehrere Gegenkandidaten meldeten. Die größten Chancen werden Gabi Dörries eingeräumt, bisher Vorsitzende der Fachsparte Schwimmen und Software-Unternehmerin aus Elmshorn. Sie wird nicht nur von den drei größten Landesverbänden unterstützt, sondern auch von zwei prominenten Ex-Schwimmern.

Steffen und Weltrekordler Paul Biedermann, bis vor einem Jahr noch ein Paar, kündigten ihre Unterstützung und Mitarbeit an – allerdings nur für den Fall, dass Dörries neue Präsidentin wird. „Sie braucht Unterstützung, gerade im Bereich Wissenstransfer, in einer Art Expertenkommission“, erklärte Steffen. Darüber hinaus empfiehlt sie dem DSV „die eine oder andere Entschlackungskur“.

Der Dresdner Sebastian Halgasch kritisiert die Abhängigkeit vom Fernsehen. Die Termine der deutschen Meisterschaften und damit der Qualifikation für Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympische Spiele bestimmten in den vergangenen Jahren stets die TV-Sender. Der Verband machte mit, um Sponsoren nicht zu verprellen. „Dadurch war die Periodisierung immer schwierig und immer falsch“, betont Halgasch. „Das muss sich ändern.“ Der ehemalige Kurzbahn-Europameister, der jetzt als Grundschul-Schwimmlehrer in Dresden arbeitet, favorisiert als Ausgleich eine Erhöhung der Beiträge der 600 000 Mitglieder. Auch Dörries fordert eine Anschubfinanzierung über zwei Jahre und einem Euro pro Mitglied.

Der Verbandstag muss sich zudem mit den Folgen der Leistungssportreform, über die gerade heftig diskutiert wird, befassen. Die Schwimmer wird die Konzentrierung auf weniger Standorte besonders hart treffen. Schon jetzt steht fest, dass Leipzig, einziger Standort in Sachsen, nach 2017 kein Nachwuchs-Bundesstützpunkt mehr sein wird. Halgasch wäre wichtiger, dass der Bundestrainer endlich ein Zugriffsrecht auf die Stützpunkttrainer bekommt. „Sonst macht jeder, was er will.“

