Es blitzt weiter am Grenzvorplatz Die Autofahrer sollen sich ans geforderte Schritt-Tempo gewöhnen. Auch anderswo in Bad Muskau wird der Verkehr gebremst.

Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes beim Landratsamt Görlitz, Gotthard Gärtner, bei einer Geschwindigkeitskontrolle Anfang Februar an der Neißebrücke: Viele wollen nur mal eben in Polen tanken. Sind sie zu schnell, kann das zu einer kostspieligen Angelegenheit werden. © Joachim Rehle

Die Autofahrer nehmen am Grenzvorplatz keine Rücksicht. Und sie sind zu schnell. Im Vergleich zu anderen Verkehrsknotenpunkten in der Stadt ist an der Grenze regelmäßig viel los, schließlich wartet jenseits der Neiße der für viele attraktive Polenmarkt. Deshalb veranlasst das Landratsamt nahezu täglich Geschwindigkeitsmessungen. Spätestens bis zur offiziellen Einweihung des Platzes am 13. Mai erhoffen sich die Verantwortlichen in Niesky Besserung.

Hauptgrund für diese Situation ist die Neugestaltung des Platzes. Seit der Freigabe zum Jahresanfang gilt Schritttempo. Außerdem sind in diesem Zuge eine ganze Reihe von Verkehrsschildern, welche die Hauptstraßenregelung betrafen, abgebaut worden. Weshalb, vermag Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder nicht zu sagen. Einfacher sei die Situation dadurch jedenfalls nicht geworden. Demnächst gibt es vielleicht eine weitere Änderung. Bänder hat mit seinem Pendant auf polnischer Seite, Piotr Kuliniak, abgestimmt, das Spielstraßenschild in Fahrtrichtung Deutschland bis auf die Brücke zurückzuverlegen. Wann es so weit ist, bleibt vorerst offen.

Die Installation eines stationären Blitzers auf dem Grenzvorplatz, um die Situation in den Griff zu bekommen, schließt Bänder vorerst aus. Schon bald wird dagegen am Parkeingang, der vom Platz entlang der Neiße in den Pückler-Park führt, ein offizieller Taxistand nutzbar gemacht werden. Eine flankierende Maßnahme zur Beruhigung des Verkehrs in Bad Muskau in Grenznähe wird die Ausdehnung der Tempo-30-Zone bis zur Einfahrt in den Bäderpark hinter der Schmiede Klenner sein.

Größte Sorge: Parkplatzmangel

Verkehrskonzepte gab es in der Kurstadt schon einige. Dabei erwies sich manche Investition, die aus einem Konzept hervorging, nicht unbedingt als sinnvoll. So wird der Parkplatz am Eiland weniger zur eigentlichen Zweckbestimmung genutzt, denn als gelegentlicher Standort für den Trödelmarkt oder einen Wanderzirkus. Andere, wie der Fußgängerüberweg am Gehalm, erwiesen sich als ungeeignet. Bei fünf Unfällen durch den Fahrzeugverkehr in Grenznähe kamen hier mehrere Personen zu Schaden. Kurioserweise gab es anderenorts in der Stadt keine Unfälle mit Fußgängern. Positive Dinge, wie die durchweg neuen innerstädtischen Fahrbahngestaltungen mit Verkehrsberuhigungen und Kurzzeitparkzonen, die Gestaltung des noch namenlosen Grenzvorplatzes oder der ehemaligen Bahnbrücke über die Neiße als Zufahrt zum Geopark im benachbarten Polen sind natürlich ebenso erwähnenswert.

Der Grenzvorplatz ist nur ein Schwerpunkt, wenn es um die Verkehrssituation in der Stadt geht. Aufgaben für die Zukunft gibt es reichlich. Welche Position nimmt der Bürgermeister von Bad Muskau dazu ein? Priorität besitze jetzt der ruhende Verkehr. Vordringlichste Aufgabe sei derzeit die Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen, so Andreas Bänder. Der derzeitige Bedarf liegt bei 280 Parkplätzen für Tagestouristen. Grund dafür ist die erfreuliche Entwicklung der Besucherzahlen im Pückler-Park. Für 2016 gehen Schätzungen von über 400 000 Besuchern aus. Das seien etwa 50 000 mehr als bei den Zählungen bisher. Aber potenzielle Stellflächen sind rar. Möglicherweise ließe sich am Postplatz oder Marktplatz noch zusätzlicher Raum finden. Aber nicht in den benötigten Größenordnungen. Der Traum von einer Tiefgarage unter dem Markt ist dagegen wohl für immer geplatzt.

Geplant werden parallel einige Projekte in der Innenstadt, welche ebenfalls Einfluss auf den Verkehrsfluss haben. So der Ausbau der fußläufigen Verbindung zum Park vom Postplatz und die Gestaltung der Straße Gehalm inklusive Gehwege, Spielplatz und Begrünung.

Ein großes Problem stellt die Fahrt durch die Bad Muskauer Innenstadt für Fahrradfahrer dar. Nutzen diese nicht den Park, der übrigens für Radfahrer komplett freigegeben ist, mühen sie sich auf den schmalen Straßen ohne Radwege durch den Autoverkehr. Abhilfe ist nicht in Sicht, eine Fahrbahnverbreiterung ist unrealistisch. Ähnlich kompliziert ist die Anbindung des Radnetzes von Bad Muskau in Richtung Weißwasser. Der Radweg endet seit Jahren am Ortsausgangsschild in Richtung Krauschwitz-West.

Der Ausbau des Radweges bis zum Gasthof „Zur Linde“ scheitert an der Zustimmung einiger Grundstückseigentümer. Besonders bitter sei das für die vielen Muskauer Schulkinder, die durch den Berufsverkehr zur Krauschwitzer Einrichtung radeln müssen.

zur Startseite