Es blitzt in Ostrau und Minkwitz Am Donnerstag sollten Autofahrer auf der B 169 den Fuß vom Gas nehmen. Einen Tag später stellen die Beamten an der Staatsstraße 36 auf.

Am Donnerstag sollten Autofahrer auf der Bundesstraße 169 an der Kreuzung Ostrau/Wutzschwitz den Fuß vom Gas nehmen. Denn die Polizei hat für diesen Tag Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Einen Tag später stellen die Beamten die mobilen Blitzgeräte in Minkwitz an der Staatsstraße 36 auf. Auf den Autobahnen 4 und 72 im Bereich der PD Chemnitz muss zudem täglich mit Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen gerechnet werden. (sol)

zur Startseite