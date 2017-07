Es blitzt in Döbeln Am Dienstag werden an der Straße Zur Muldenterrasse mobile Blitzer aufgestellt. Am Mittwoch heißt es Vorsicht auf der Leipziger Straße.

© Symbolbild/Norbert Millauer

Am Dienstag werden an der Straße Zur Muldenterrasse in Döbeln mobile Blitzer aufgestellt. Autofahrer sollten außerdem am Mittwoch auf der Leipziger Straße in Döbeln den Fuß vom Gas nehmen. Am Freitag positionieren sich die Polizisten in Geringswalde an der Hauptstraße. (DA/sol)

