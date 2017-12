„Es bleibt eine Diskriminierung“ Hartz IV soll künftig auch an der Discounter-Kasse ausgezahlt werden. Der Vorstoß schlägt hohe Wellen.

Hartz IV soll künftig auch an der Discounter-Kasse ausgezahlt werden. © dpa

Die Ankündigung der Arbeitsagentur, Hartz IV künftig auch an Supermarktkassen auszahlen zu wollen, sorgte für heftige Kritik bei den Lesern von SZ-Online und auf Facebook. Das Verfahren soll ab kommendem Jahr eingeführt werden. „So einen Mist können nur Menschen fabrizieren, die in ihrem Leben noch nie in diese Situation gekommen sind. Ich wäre wirklich dafür, dass sie ein halbes Jahr unter den Bedingungen leben müssten, mit allen Gängeleien und Sanktionen“, schreibt Linna. Ein User, der sich „Dresdner“ nennt, schreibt: „Diese Idee des Arbeitsamtes finde ich eine Frechheit. Da wird man glatt an den Pranger gestellt.“ Siegfried Wesp betont: „Es bleibt eine Diskriminierung und könnte sogar gegen das Datenschutzgesetz verstoßen.“ Brigitte Geppert findet die Idee nicht verwerflich. „Außerdem kommen auch Bedürftige mit Lebensmittelscheinen einkaufen. Es wird ja auch nicht rumerzählt, wer mit so einem Schein kommt“, kommentiert sie auf der Facebook-Seite der SZ.

Auch bei der Arbeitsagentur weiß man von kritischen Stimmen. Sprecherin Susanne Eikemeier betont: „Die Jobcenter und Arbeitsagenturen werden die Auszahlungen an Supermarktkassen ausschließlich in den Fällen nutzen, in denen ein Kunde in Not ist und einen Vorschuss braucht.“ Die regulären, monatlichen Zahlungen werden weiterhin über eine Überweisung auf ein Konto geregelt. Außerdem würden solche Zahlscheine an Bedeutung gewinnen, sagt sie. Beispielsweise bei Rückzahlungen von Retouren im Onlinehandel oder bei Auszahlungen von reinen Online-Bankinstituten. „Es weiß also nicht jeder, dass dieser Zahlschein vom Jobcenter oder von der Arbeitsagentur stammt“, will sie Kritiker besänftigen. (SZ/jv)

