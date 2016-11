Erzgebirgs-Kunst am Trödelstand Die Straßenweihnacht bietet eine Besonderheit. Langebrücker verkaufen dort ausrangierte Weihnachtsutensilien.

Die Kreppelchen von Bäckermeister Henry Mueller aus Langebrück sind bei der Straßenweihnacht jedes Jahr begehrt. © Bernd Goldammer

Holger und Ariane Zastrow haben bekanntlich die Gaststätte Hofewiese bei Langebrück wiedereröffnet. Dass jetzt auch der Weihnachtsmarkt des Ortes von ihnen profitiert, überrascht doch. „Ariane Zastrow verdanken wir unser bestes Stück an unserem Weihnachts-Trödelstand“, sagt Mitorganisatorin Barbara Thiel von der Langebrücker Gruppe der Sächsischen Heimatschützer. Es handelt sich um eine Weihnachtspyramide eines original Seiffener Spielzeugmachers. „Ariane Zastrow ist Mitglied bei uns im Verein geworden, und als wir darüber sprachen, was jeder für unseren kleinen Trödelmarkt beisteuern kann, sprach sie von einem Bekannten in Seiffen“, erzählt Barbara Thiel. „Wenig später stand dann diese Pyramide bei mir auf dem Tisch. Der Handwerker hatte das gute Stück gespendet.“ Am Sonnabend wird es bei der Langebrücker Straßenweihnacht angeboten, gemeinsam mit Dutzenden anderen Dingen. „Wir hatten ja die Langebrücker aufgerufen, uns weihnachtliche Utensilien kostenlos zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben wir ein Zimmer voller Räuchermännchen, Nussknacker, Kerzenständer, Baumkugeln und vieles mehr“, erzählt die Langebrückerin. In den nächsten Tagen werden die Dinge mit einem Preis versehen und dann verkauft. Der Erlös kommt wieder der Kinderkrebsstation der Dresdner Uni-Klinik zugute. „Im vergangenen Jahr haben wir knapp 800 Euro zusammenbekommen, diese Summe wollen wir auch jetzt wieder erreichen.“ Wer jetzt noch in seinem Keller Weihnachtsengel, Christbaumschmuck oder Ähnliches findet und nicht mehr braucht, kann es am Sonnabend am Trödelstand abgeben.

Wichtel und Weihnachtsmann mit dabei

Los geht es mit dem 24. Langebrücker Straßenweihnachtsmarkt um 10 Uhr. Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) wird gemeinsam mit dem Weihnachtsmann, dem Nikolaus und seinen Wichteln den offiziellen Startschuss geben. Im Bürgerhaus erwartet die Besucher ein buntes Programm. So beginnt um 11 und 14.30 Uhr in der Galerie im Dachgeschoss ein Puppenspiel. „Außerdem zeigen Grundschüler ihr Können und Akkordeonspieler sind auf der Bühne zu erleben. Besonders freuen wir uns über den Auftritt einer Schülerband. Sie spielen weihnachtliche Lieder etwas anders als gewohnt.“ Am Eingang des Bürgerhauses ist ab 17 Uhr ein Krippenspiel zu erleben und um 17.30 ist ein Auftritt des Nicodé-Chores mit weihnachtlichen Liedern geplant. Gegen 20 Uhr schließt der Weihnachtsmarkt.

