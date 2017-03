Erzgebirgler gegen Kirchenreform Viele Christen wollen ihre Kirchgemeinde erhalten. Sie wollen große Struktureinheiten mit einer Petition verhindern.

Unter den Kirchendächern rumort es. © Marko Förster

Eigentlich sollte es am Sonntagnachmittag eine Orgelvesper in der Seifersdorfer Kirche geben. Doch die hat Kantor Christoph Weyer abgesagt. Damit möchte er es den Christen im Kirchspiel Kreischa-Seifersdorf ermöglichen, sich an den Demonstrationen gegen ein Strukturpapier der Kirchenleitung zu beteiligen. Dieses wird am Sonntag auf einer Tagung der Landessynode behandelt. In diesem Schreiben mit der Überschrift „Kirche mit Hoffnung in Sachsen“ hat die Landeskirche bereits im Herbst 2016 ihre Reformen skizziert. Demnach sollen sich alle evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden zu „Struktureinheiten“ mit mindestens 4 000 Gemeindemitgliedern zusammenschließen. Durch die Vereinigung von Gemeinden und die Bildung von Kirchspielen wird die rechtliche Selbstständigkeit der Einzelgemeinden beendet.

„Dieses Papier geht unserer Ansicht nach an der Realität der Ortsgemeinden weit vorbei“, sagt Kantor Weyer. Das sieht man nicht nur in Seifersdorf, Kreischa und Rabenau so. Auch andernorts ist man damit nicht einverstanden. Im Internet wurde indes schon eine Petition aufgesetzt. Mit der soll die Kirchenleitung in Dresden dazu bewegt werden, einen konstruktiven Dialog mit den Ortsgemeinden zu beginnen und derlei weitreichende Entscheidungen nicht „blind von oben“ zu diktieren. Erst nach einem mehrjährigen Entscheidungsprozess soll über zukünftige Strukturen entschieden werden. Dabei sollen tragfähige Lösungen und Selbstfinanzierung vor Ort ermöglicht werden.

Die Petition wurde am 18. März gestartet. Bisher haben 3 500 unterschrieben.

Hier geht’s zur Petition

Demo vor der Dreikönigskirche in Dresden, 2. April, 15 Uhr

zur Startseite