Erzgebirge Aue punktet

Aues Torschütze Pascal Köpke (2. von links) jubelt mit seinen Mannschaftskollegen Ridge Munsy (links) und Malcolm Cacutalua über das Tor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Erzgebirger in Sandhausen. Foto: Uwe Anspach/dpa © dpa

Durchschnaufen nach vier Spielen ohne Niederlage, aber kein Luftholen in Sachen Abstiegskampf: Bis Dienstag hat die Mannschaft von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue frei. Nach dem 1:1 (0:0) am Sonnabend beim SV Sandhausen und vor der Partie beim 1. FC Union Berlin stehen die Sachsen vor der kuriosen Situation, dass trotz der Erfolge die Abstiegsränge näher kommen.

„Ein lachendes und ein weinendes Auge“ sah dementsprechend Torwart und Kapitän Martin Männel. Bei den heim- wie formstarken Sandhäusern einen Punkt zu entführen, ist schön, doch es hätten durchaus mehr sein dürfen. „Wir wären natürlich viel lieber mit drei Punkten nach Hause gefahren, auch in Anbetracht dessen, dass alle um uns herum dreifach punkten konnten“, analysierte Männel.

Während Aue von den vergangenen vier Spielen eben auch dreimal „nur“ unentschieden spielte, hat die Konkurrenz im Abstiegskampf dreifach gepunktet. Gewinnt der VfL Bochum sein Spiel am Montag, steht Aue auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. „Wir nehmen den Punkt gerne mit“, sagte Trainer Hannes Drews fast schon trotzig.

Das Spiel in Sandhausen kann in drei Zweikämpfen zusammengefasst werden: Den ersten gewann Ridge Munsy in der 40. Minute, verlor dann aber das Eins-gegen-Eins-Duell gegen Marcel Schuhen im Tor von Sandhausen. Den zweiten Zweikampf gewann Pascal Köpke (54.) und schoss im Anschluss die Führung. Zweikampf Nummer drei verlor Dominik Wydra gegen Richard Sukuta-Pasu (69.), was zum Ausgleich führte.

Beide Teams konnten sich also am Ende ärgern, dass nur ein entscheidendes Duell verloren wurde, was dann zum Gegentor führte. Aue hatte dazu die große Chance, mit zwei Toren in Führung zu gehen. Abgesehen davon bot das Spiel im Hardtwald absolute Magerkost. Kaum spielerische Elemente, keine Offensiv-Ideen, fußballerisch auf ganz geringem Niveau. Sicherlich war das auch dem Fakt geschuldet, dass beide Abwehrreihen extrem gut organisiert waren und so dem Gegner keinen Platz zur Entfaltung ließen. Auch Trainer Drews hatte ein „Spiel mit wenigen Torraumszenen“ gesehen. „Wir wussten, dass es ein ekliges Spiel wird“, meinte Torjäger Köpke. Die Mannschaft wirkte nach der Partie auch durchaus zufrieden. „Wir werden unsere Punkte holen“, betonte Kapitän Männel. „Wir haben vier Spiele nicht verloren. Das gibt uns Mut und so können wir mit breiter Brust nach Berlin fahren“, ergänzte Köpke. Am Sonntag geht bei Union Berlin die Auer „Mission Klassenverbleib“ weiter. (dpa)

