Erwerbsunfähiger pfeift auf Fahrverbot Mit seinem Auto machte sich ein Dohnaer auf den Weg zur Führerscheinstelle. Allerdings ohne gültige Fahrerlaubnis. Dafür stand er nun vor Gericht.

Im Sommer vergangenen Jahres war ein Mann aus Dohna mit seinem Auto in Weinböhla unterwegs. Dort streifte er ein geparktes Fahrzeug. Doch statt die Polizei zu rufen, fuhr der Mann einfach weiter, obwohl er an dem abgestellten Fahrzeug einen erheblichen Schaden verursacht hatte.

Vom Amtsgericht in Meißen war der Fiat-Fahrer deswegen im Juni letzten Jahres zu einer Geldstrafe von 300 Euro und einem viermonatigen Fahrverbot verurteilt worden. Am 23. August, nur zwei Monate nach seiner Verurteilung, war der 54-Jährige am frühen Nachmittag von der Polizei aufgegriffen worden, als er, am Steuer seines Fiat sitzend, das Gelände des Schlosshofes in Pirna-Sonnenstein verlassen wollte.

Vor dem Amtsgericht in Pirna erklärte der Frührentner, dass er damals zur Führerscheinstelle gefahren war, weil er der Meinung war, dass die Sperrfrist abgelaufen sei. Selbst wenn dem so gewesen wäre, hätte der Mann nicht mit seinem Pkw dorthin fahren dürfen, um seine Fahrerlaubnis abzuholen, stellte Richterin Simona Wiedmer klar. „Entschuldigung. Das kommt nicht wieder vor“, antwortete der Angeklagte daraufhin kleinlaut.

Doch dass der Deutsche von nun an sein Auto stehenlassen würde, glaubte ihm die Richterin nicht, denn gegen den Mann lag noch eine weitere Anklage vor. Erst vor Kurzem, am 14. Dezember, war er erneut mit seinem Auto unterwegs, dieses Mal in Heidenau. Zusätzlich, so ist in den Ermittlungsakten vermerkt, gab es Anhaltspunkte dafür, dass das Auto des Beschuldigten auch in den Monaten zuvor ab und an bewegt worden sein muss, da es in veränderten Positionen vor seinem Wohnhaus gestanden hätte.

Per Nachtrag wurde die neuerliche Anklage mit in das Verfahren eingebunden, sodass der vorbestrafte Frührentner schließlich wegen zweier Autofahrten ohne Führerschein zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, ausgesetzt zu zwei Jahren Bewährung, verurteilt wurde. Zusätzlich bekam er eine weitere Sperrzeit von einem Jahr aufgebrummt. Damit er nicht wieder in Versuchung kommt, sich trotzdem hinters Steuer zusetzen, wies Richterin Wiedmer mit Einverständnis des Angeklagten dessen Sozialbetreuer an, das Auto zu verkaufen. Noch im Gerichtssaal musste der Mann die Fahrzeugschlüssel abgeben. Bis Ende Januar 2017 hat der Betreuer nun Zeit, den Wagen zu verkaufen.

