Erweiterung fertig im Familienzentrum Immer mehr Besucher kommen zum Kinderschutzbund nach Dippoldiswalde. Ein Anbau wurde nötig. Dafür gibt’s aber keine Fördergelder.

Das Haus des Kinderschutzbundes in Dipps müsste erweitert werden. © Archiv: Frank Baldauf

Dippoldiswalde. Mit Schuljahresbeginn hat der Deutsche Kinderschutzbund an seinem Familienzentrum auf der Weißeritzstraße in Dippoldiswalde mit Bauarbeiten begonnen. Die Besucherzahlen für die Angebote steigen kontinuierlich und verschiedene Gruppen von Nutzern benötigen Räume im Familienzentrum. Daher ist ein Anbau erforderlich geworden, wie Geschäftsführerin Barbara Stanja informierte. Die Planer haben sich für eine Art Wintergarten entschieden, der in Zukunft für gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kindern genutzt werden kann. Damit werden andere Räume freigelenkt, vor allem der Sport- und der Aktivraum.

Für die Finanzierung einer solchen Erweiterung gab es aber keine Förderung. Der Kinderschutzbund musste den Anbau also aus seinen eigenen Mitteln und aus Spendengeldern bezahlen. Im Sommer 2017 fiel die Entscheidung, dass die Deutsche Fernsehlotterie das Vorhaben unterstützt. Das war die Initialzündung für die Bauarbeiten, die jetzt vor dem Abschluss stehen. Nur die Maler haben noch einige kleine Dinge zu erledigen, dann kann der Anbau diese Woche eingeweiht werden.

Dieser Termin ist nun am Donnerstag, dem 25. Januar, geplant. Die Eröffnung wird im Rahmen des offenen Familienangebots ab 15 Uhr im Familienzentrum in der Weißeritzstraße 30 stattfinden, teilt der Kinderschutzbund mit.

