Erwacht im eigenen Traum Vorm Fernseher hat sie diese Heim-WM der Handballerinnen verfolgen wollen. Doch plötzlich ist Friederike Gubernatis die deutsche Hauptdarstellerin.

Selbst für Friederike Gubernatis ist das schwer zu fassen. Sie ein WM-Star? Unglaublich! © Christina Pahnke/sampics

Natürlich hat Friederike Gubernatis vor ein paar Wochen hin und wieder an die Heim-WM der deutschen Handballerinnen gedacht. Schließlich ruht in dieser Zeit der Spielbetrieb in der Bundesliga und damit auch für Buxtehude, wo Gubernatis spielt. Mit Freunden wollte sie sich also die Partien der Gastgeberinnen im Fernsehen anschauen – Daumendrücken inklusive.

Diese Pläne aber wurden komplett über den Haufen geworfen. Im Oktober rutschte sie unerwartet in den Kader der Nationalmannschaft und erarbeitete sich in kurzer Zeit einen Platz in der Stammformation. Doch damit nicht genug: Sowohl beim Auftaktsieg gegen Kamerun als auch nach dem Erfolg gegen Südkorea wurde Gubernatis zur besten Spielerin gekürt.

Solche Abstimmungen direkt im Anschluss sind selten korrekt, in beiden Fällen hat es allerdings die Richtige getroffen. „Ich kann das alles gar nicht fassen“, sagt die 29-Jährige, und meint das wortwörtlich so: „Das ist eine Art Traum, die Krönung, was hier gerade passiert.“

Die Entwicklung der zurückliegenden Wochen erfasste Gubernatis unvorbereitet. Seither wird sie von ihr mitgerissen wie von einer riesigen Welle. Mit starken Leistungen und ihrer unorthodoxen Spielweise sorgt Gubernatis in der Mannschaft von Michael Biegler für eine spezielle Note, und vor allem gegen Südkorea ist sie die Matchwinnerin gewesen. „In der zweiten Halbzeit war das teilweise nicht mehr bewusst gesteuert, da habe ich gespielt ohne viel nachzudenken“, sagt Gubernatis nach dem 23:18-Erfolg und ihren sieben Treffern.

Die Linkshänderin hatte sich berauscht – an sich, der Atmosphäre in der Leipziger Arena und der Tatsache, vollkommen unverhofft noch einmal auf der großen Bühne gelandet zu sein. Gepaart mit der Steigerung in der Deckung war ihr Abdriften in das Unterbewusstsein ein Schlüssel für den Sieg. Gubernatis hatte im zweiten WM-Spiel ihres Lebens den Idealzustand eines Sportlers erreicht: Sie agierte losgelöst von Gedanken nur noch intuitiv.

Mit diesem Sprung hin zu einem nahezu perfekten Spiel bei einer WM war nicht zu rechnen. „Mein letztes Länderspiel davor war irgendwann 2009“, erinnert sich Gubernatis. Doch dann kam dieser dunkle Tag im Oktober – und sie gerade von der Arbeit, als ihr Handy klingelte. „Es war eine unbekannte Nummer. Eigentlich wollte ich für zwei Minuten meine Ruhe und bin dann doch rangegangen“, erinnert sich die gelernte Sportwissenschaftlerin. Der Anrufer war: Bundestrainer Michael Biegler, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Anne Hubinger nun dringend Ersatz für den rechten Rückraum benötigte.

Als Talent war Gubernatis zwar ein paarmal in der Nationalmannschaft dabei, anschließend verschwand sie jedoch aus dem Fokus. Nun also diese fulminante Rückkehr. Vor der WM brachte es Gubernatis bei 15 Länderspielen auf 14 Tore, in den zwei WM-Spielen kamen inzwischen elf weitere dazu. Und in den kommenden Tagen sollen noch möglichst viele folgen, Spiele und Tore. Nach den Eindrücken der vergangenen Tage ist beides sehr wahrscheinlich.

Schließlich ist Gubernatis nicht nur in der Offensive eine echte Bereicherung, sondern auch in der Abwehr stark. „Gegen sie zu spielen tut immer weh, das geht nicht ohne blaue Flecken aus“, sagt die deutsche Kapitänin Anna Loerper, und sie betont: „Ich bewundere Fredda. Mit welcher Coolness und Abgezocktheit und auch welcher Selbstverständlichkeit sie auftritt und ihre Dinger macht – Wahnsinn.“

Wer in der Defensive aggressiv und willensstark verteidigt und im Angriff die Fähigkeit besitzt, über sich hinauszuwachsen, ist eine komplette Handballerin. Noch dazu hat Gubernatis Lust bekommen auf dieses Turnier, sie ist hungrig auf mehr, und das soll auch am Dienstag im Duell gegen Serbien helfen. „Sie werden sicher besser auf mich eingestellt sein“, glaubt die gebürtige Hamburgerin, „ aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und ein paar andere Wurfvarianten auszupacken.“

Zeit, sich damit zu beschäftigen, was gerade mit ihr geschieht, soll irgendwann Ende des Jahres sein. Möglicherweise fließen dann auch ein paar Tränen des Glücks über ihre Wangen, die sie jetzt mit Mühe zurückhalten kann, wenn sie über ihren ungewöhnlichen Weg spricht.

