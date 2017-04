Erstsprung im Rödertalstadion Dank großzügiger Spender kann die neue Weitsprunganlage in Großröhrsdorf am Sonntag in Betrieb gehen. Stadt und Sportverein bedanken sich

Am Wochenende wird die Weitsprunganlage in Großröhrsdorf eingeweiht (Symbolfoto). © Steffen Unger

Am Sonntag ist es soweit. Dann wird die neue Weitsprunganlage im Rödertalstadion in Großröhrsdorf eingeweiht. Natürlich sportlich – mit den Nachwuchs-Kreismeisterschaften im Mehrkampf. Ab 9.30 Uhr laden die Leichtathleten der Sportgemeinschaft Großröhrsdorf die Mädchen und Jungen der U 8 bis U 14 in die Sportstätte am Festplatz ein. Hier kämpfen die Kinder und Jugendlichen aus der Region um die besten Plätze im Vierkampf beziehungsweise Fünfkampf. Zur Eröffnung gibt es sogar einen Banddurchschnitt und einen feierlichem „Erstsprung“ zum Nutzungsbeginn für die Anlage. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen.

Erst die großzügigen Spenden der Firmen ONI Wärmetrafo GmbH und ONI Temperiertechnik GmbH im vergangenen Herbst hatte die umfassende Sanierung der Weitsprunganlage im Großröhrsdorfer Rödertalstadion möglich gemacht. Darüber freuen sich nicht nur die Schüler und Lehrer im benachbarten Schulzentrum, sondern auch die Leichtathleten der Sportgemeinschaft. Die jährlich stattfindenden offenen Kreismeisterschaften sollen nun den würdigen Rahmen geben, um die neu geschaffene Sportanlage im Beisein vieler Leichtathleten aus der Umgebung und sportlich Interessierten zur Nutzung freizugeben, heißt es aus dem Rathaus der Rödertalstadt. Der Gesamtsanierungsumfang für die Weitsprunganlage belief sich auf etwa 15 000 Euro. (SZ).

