Erstrebenswert: Lehre im Waggonbau

Junge Leute lassen sich beim Tag der Ausbildung bei Bombardier Transportation in Görlitz die Arbeit dort erklären. © Pawel Sosnowski

Ralf Hainke (rechts im Bild) hatte am Sonnabend beim Tag der Ausbildung im Görlitzer Bombardier-Werk viel zu erklären. Der Ausbilder berichtete den Hunderten von Interessenten über die Arbeit eines Konstruktionsmechanikers in der Schweißwerkstatt. Für die Besucher zeigten Lehrlinge des zweiten Lehrjahres gleich mal, wie es geht (vorne links im Bild). Ungeachtet der zuletzt verunsichernden Nachrichten aus dem Waggonbau sehen viele junge Görlitzer in einem Job im größten Industrieunternehmen der Stadt eine Zukunft für sich. Für Bombardier ist das in diesen Tagen eine gute Nachricht.

