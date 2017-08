Erstmals weniger als 20 000 Arbeitslose in der Oberlausitz In manchen Regionen ist die Zahl der Jobsuchenden um ein Fünftel zurückgegangen – in anderen nur um drei Prozent.

Symbolbild © dpa

Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen in der Oberlausitz um mehr als elf Prozent gesunken und nun auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Diese positive Nachricht verkündet die Agentur für Arbeit in Bautzen gut drei Wochen vor der Bundestagswahl. Erstmals liegt die Zahl der Arbeitslosen wieder unter 20 000, sagte die Vize-Chefin der Agentur für Arbeit, Ilona Winge-Paul, am Donnerstag in Bautzen.

Damit sind sieben von hundert Menschen in der Oberlausitz ohne Arbeit – ein historisch niedriger Stand. Auffallend ist die sehr unterschiedliche Dynamik in verschiedenen Regionen des Oberlausitzer Arbeitsmarktes. So ist die Zahl der Arbeitssuchenden im Raum Löbau um ein Fünftel (19,8 Prozent) zurückgegangen, im Raum Görlitz hingegen nur um 3,2 Prozent. In der Stadt Görlitz ist die Arbeitslosenquote mit 11,9 Prozent mehr als dreimal so hoch wie in Radeberg (3,6 Prozent).

Der Grund für diese unterschiedlichen Entwicklungen hat aber weniger mit größeren strukturellen Problemen in der östlichen Oberlausitz zu tun, als vielmehr mit einer steigenden Zahl von Arbeitssuchenden. So sind im Agenturbezirk derzeit insgesamt 4 900 Polen arbeitslos gemeldet; viele davon nur kurzfristig. Zwar pendeln Menschen aus dem Nachbarland mittlerweile auch bis nach Bautzen, aber die meisten wohnen im Raum Görlitz. In Görlitz als der größten Stadt der Oberlausitz ist auch die Zahl der Flüchtlinge höher als im Westen der Region, erläuterte die stellvertretende Agentur-Leiterin. Flüchtlinge machen derzeit 2,6 Prozent aller Arbeitslosen in der regionalen Statistik aus.

Drei von vier Arbeitslosen sind schon längere Zeit ohne Job und müssen von der Grundsicherung, Hartz IV, leben. Allerdings ist auch deren Zahl innerhalb eines Jahres um knapp 2 000 zurückgegangen; innerhalb des vergangenen Monats haben 488 Langzeitarbeitslose entweder einen Job gefunden oder sind in Rente gegangen.

Der Schwerpunkt der Arbeitsagentur liege nun darauf, Menschen zu helfen, die ohne besondere Unterstützung schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, sagt Ilona Winge-Paul. Dazu zählt die stellvertretende Agenturleiterin Menschen mit Behinderung, junge Frauen und Männer ohne Berufsabschluss und jene, die aus anderen Ländern in die Oberlausitz gekommen sind.

Die Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden, sind mittlerweile auch für Ältere und für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen deutlich besser als in den vergangenen Jahren, sagt Ilona Winge-Paul. So ist die Zahl der Arbeitslosen, die über 55 Jahre alt sind, innerhalb eines Jahres um 8,6 Prozent auf 6 245 gesunken. Es gibt auch wieder mehr Jobangebote. Aktuell sind knapp 5 000 sozialversicherungspflichtige Stellen bei der Arbeitsagentur gemeldet.

