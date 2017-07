Erstmals Nachwuchs bei den Klätschertauben Die vom Aussterben bedrohte Tierart ist auch im Elbetierpark Hebelei beheimatet.

Tierparkchef Sven Näther und die Auszubildende Stefanie Conrad mit Klätschertauben. © privat

Erstmalig gelang in diesem Jahr im Elbetierpark Hebelei die Zucht der vom Aussterben bedrohten Klätschertauben, die in Böhmen, Mähren sowie Ober- und Niederösterreich beheimatet sind. Zwei Küken sind gerade ausgeflogen und können beobachtet werden. Dazu ist am Sonntag bis 20 Uhr Gelegenheit, denn an diesem Tag hat der Elbetierpark so lange geöffnet.

Schon ab dem Vormittag gibt es auf dem Gelände des Elbetierparks wieder einen Bauernmarkt, der um 10 Uhr beginnt. Er steht unter dem Motto „Aroniamarkt“. Aroniapflanzen, Aroniakonfitüren und -produkte gibt es am Stand des Elbetierparks, Aroniawein kann am Tierparkimbiss „Zum Elbradler“ genossen werden. Säfte und allerlei Aroniaspezialitäten mit Verkostungen gibt es bei der Aronia Original Naturprodukte GmbH aus Dresden, die der Marktführer für Aroniaprodukte ist.

Die Früchte werden für die Herstellung von Gelees, Marmelade, Saft, Wein, Likör und getrocknet als Tee oder Nascherei verwendet. Arzneiliche Anwendungen sind bisher aus Russland bekannt, wo die Apfelbeere in der Volksheilkunde gegen zu hohen Blutdruck, Magenschleimhautentzündung, Harnwegsinfektionen oder Arterienverkalkung eingesetzt wird. (SZ)

