Erstmals Gelage bei Waldheim Der historische Besiedlungszug quartiert Anfang Juli in Schönberg. Rund 30 Teilnehmer werden noch gesucht.

Der Termin steht, die Route ebenfalls. Nur die genaue Zahl der Teilnehmer ist noch offen. Bisher haben sich rund 100 Interessierte für den historischen Besiedlungszug A.D. 1156 angemeldet. Vereinschef Andreas Rausch wünscht sich noch gut 30 mehr. „Der Haken ist die frühe Ferienzeit in Sachsen. Da können viele aus den anderen Bundesländern nicht“, schildert der 53-Jährige aus Falkenau. Die nichtsächsischen Siedler machen inzwischen einen erheblichen Teil der Teilnehmer aus.

Die starten am 1. Juli auf Schloss Sachsenburg bei Frankenberg in historischen Gewändern und mit 15 Planwagen. Sie begeben sich auf der Strecke von rund 155 Kilometern auch auf eine Reise zurück in das Jahr 1156, als Otto von Wettin, später Otto der Reiche genannt, Franken, Thüringer, Niedersachsen und Flamen als Siedler in die Mark Meißen rief. Erstmals hält die Gruppe dabei in Schönberg an. Dort findet in diesem Jahr das zweitägige Gelage statt.

„Wir sind vorher schon öfter mal durch Waldheim gezogen, aber es war immer schwer, einen Platz für ein Quartier zu finden“, so Rausch. Dank des ehemaligen Waldheimer Bürgermeisters Steffen Blech, der selbst in Schönberg lebt, ist das Problem gelöst. Er hat die Siedler auf die ehemalige Kiesgrube hingewiesen. „Das ist ein schöner Platz. In Zukunft werden wir Waldheim wohl noch häufiger in Angriff nehmen“, schwärmt der Vereinschef, der von Blech bei der Eröffnungsveranstaltung des Mittelsächsischen Kultursommers auf diese Option aufmerksam gemacht wurde.

Herausforderung wird in diesem Jahr für die Siedler der Weg heraus aus Ringe-thal. Dort gilt es, einen steilen Berg zu überwinden. Doch Rausch hat bereits nach einer weniger steilen Alternative gesucht, und diese auch gefunden. „In Greifendorf wissen wir noch nicht, ob die Bundesstraße gesperrt ist und wie die Umleitung verläuft“, schildert Rausch eine weitere Herausforderung. Zu einer Kollision der Siedler mit einer Baustelle kam es erst im vergangenen Jahr, kurz vor Greifendorf. „Wir haben lange nach einer Lösung dort gesucht“, sagt Rausch. Zu einem Zusammentreffen könnte es auch 2017 wieder kommen: Denn ab Juli starten voraussichtlich der Bau eines Wirtschaftsweges sowie zweier Regenrückhaltebecken an der B169.

Sorge bereitet dem Verein nicht nur das. Auch die Reparatur der Wagen geht nur sehr schleppend voran. Einer wurde 2016 fertiggestellt, zwei sind derzeit in der Bearbeitung. Insgesamt sind fast 20 instand zu setzen. Pro Wagen kommen, ohne rausgerechnete Eigenleistungen, rund 10 000 Euro auf den Verein zu. Über die Aktion „800 Speichen für den Besiedlungszug“ sammelt er zurzeit Spenden. Auch Material gab es für die derzeit 37 Mitglieder schon. Diese treffen sich zweimal im Monat zum Arbeitseinsatz. An dem können aber oft nur wenige teilnehmen. (DA/mf)

