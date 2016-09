Erstmalig Strauße auf dem Bauernmarkt Ums Federvieh dreht sich alles beim 21. Aktionssonntag am 2. Oktober. Deshalb gibt es eine Menge Geflügel zu bestaunen.

Jungstrauße aus Grimma werden zum Bauernmarkt erstmalig auf der kleinen Wiese gegenüber dem Kulturschloss zu sehen sein. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Na, woher stammt das diesmalige Motto des Bauernmarktes: „Mancher gibt sich viele Müh’ mit dem lieben Federvieh“? Hätten Sie’s gewusst, dass das von Wilhelm Busch ist – aus Max und Moritz? Aber wie geht die Dichtung weiter?

Wer es wissen will, muss am 2. Oktober zwischen 10 und 18 Uhr auf den 21. Großenhainer Bauernmarkt kommen. Der alljährliche Renner der Fördergemeinschaft Großenhain aktiv mit verkaufsoffenem Sonntag hat sich diesmal unter anderem auf das liebe Federvieh eingeschossen. „Wir haben die Großenhainer, Priestewitzer und Ebersbacher Rassegeflügelzüchter mit Volieren vor dem Rathaus bzw. vor dem Museum zu Gast“, sagt Cheforganisatorin Kerstin Labitzke. Erstmalig soll es vor der Alten Lateinschule auf dem Kirchplatz auch ein Hähnewettkrähen geben – von 10 bis 11 Uhr. „Das war schon 2015 geplant, ist dann aber leider nicht zustande gekommen“, so Labitzke.

Eierlikör aus Straußeneiern

Federvieh in Form von jungen Straußen finden die Besucher auch an der Wiese neben dem Schloss in der Frauengasse. Hier wird sich Uwe Glöckner von der Straußenfarm aus Grimma einrichten. „Vier junge Tiere, knapp einen Monat alt, werden zu sehen sein“, erzählt der Grimmaer. Für ihn sind das noch Küken. Über 150 Tiere stehen insgesamt in seiner Farm im Ortsteil Golzern. Der Hof vermarktet Produkte, die auch die Bauernmarkt-Besucher kaufen können: Eierlikör, unter anderem auch von Wachteleiern. Zudem Leber- oder Sülzwurst aus Straußenfleisch und leckere Knacker. „Strauße brauchen sehr viel Platz“, erzählt Uwe Glöckner: 1500 Quadratmeter für drei erwachsene Tiere. Deshalb hält er seine Strauße auch unter einer Photovolta-ikanlage, die auf Bäumen angebracht ist. „Darunter haben die Tiere viel Auslauf“, so der Straußenzüchter.

Jörg Gleitsmann aus Bad Liebenwerda zeigt am 2. Oktober in Großenhain zwar kein Federvieh, aber einen Ziegenbock, der einen Wagen zieht. Wer will, kann ebenfalls am Schloss einsteigen und mitfahren.

Ein Tier aus Holz, einen Adler, können die Besucher sogar ersteigern. „Er wurde im Vorjahr von Künstler Mike Richter aus Bad Liebenwerda mit der Kettensäge geschnitzt und uns am Ende des Bauernmarktes übergeben“, weiß Kerstin Labitzke. Um 14 Uhr sollten sich alle auf der Hauptmarkt-Bühne einfinden, die an der Versteigerung teilnehmen wollen.

Wenn Küken schlüpfen

Hauptmarkt, Neumarkt mit der Kindererlebniswelt und Schlossplatz sind die Hauptaktionsflächen des Bauernmarktes, der weiterhin eintrittsfrei ist. Ein umfangreiches Programm und natürlich viele, viele Händler wird man hier finden. Straßentheater, Marionettenspiel, eine Landmaxx-Olympiade, Straßenmusik und das beliebte Kückenschlüpfen des Großenhainer Geflügelhofes werden angeboten. „Wir hoffen, es ist wieder für jeden etwas dabei“, sagt Kerstin Labitzke. Eröffnet wird der Markt traditionell 10.30 Uhr mit dem Oberbürgermeister und der Erntekönigin.

