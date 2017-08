Erstklässler in Schulzeit gestartet Erfreuliche Schnapszahl: exakt 222 Erstklässler haben am 5. August Schulanfang an einer Grundschule der Domstadt gefeiert.

Nach Informationen der Stadt sind 72 Kinder neu an der Johannesschule, zehn an der Förderschule, und sogar 88 Kinder an der Afra-Grundschule neu angemeldet worden.

Alle Erstklässler erhielten zum Schulstart den obligatorischen Kinderstadtführer. Ob die Schüler die Hefte mit nach Hause nehmen oder sie in der Schule aufbewahrt werden, entscheiden die Klassenlehrer. In der Tourist-Info ist der Stadtführer für elf Euro erhältlich. (SZ/mhe)

