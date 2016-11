Erstklässler bekommen Lesetüten Görlitzer Schulanfänger sollen lesen lernen. Damit das mehr Spaß macht, gibt es Geschenke.

In Görlitz haben verschiedene Akteure zum zweiten Mal am Projekt „Lesetüten“ des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teilgenommen. Damit sollen Schulanfänger zum Lesen ermutigt werden. Wie Stadtsprecherin Silvia Gerlach mitteilt, haben die Comenius-Buchhandlung, die Stadtbibliothek sowie Lehrer und Schüler der 2. Klassen 560 Lesetüten gestaltet und gefüllt, um sie an die Erstklässler zu verschenken. Demnach stecken in jeder Tüte ein Erstlesebuch des Oetinger-Verlags, ein Lineal, eine kleine Nascherei und ein Lesezeichen. Die Kosten für diese Aktion tragen sowohl der Börsenverein als auch die Comenius-Buchhandlung sowie die Görlitzer Stadtbibliothek.

Die fertigen Lesetüten standen viele Wochen in der Bibliothek und der Comenius-Buchhandlung und konnten dort bewundert werden. Jetzt sollen sie aber an die Schulanfänger übergeben werden. Dazu wurden Treffen in den Görlitzer Grundschulen vereinbart. Maren Heuer aus der Kinderbibliothek und Andrea Lampke aus der Comenius-Buchhandlung werden gemeinsam mit den Schülern der 2. Klassen alle ABC-Schützen noch bis Herbstende in ihren Schulen besuchen, um die Lesetüten zu verschenken. (SZ)

