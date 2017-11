Ersthelferin wird Einsatzkraft Veronika Gentzsch aus Leisnig gehört zu den engagiertesten Mittelsachsen. Gaffer bringen sie aus der Fassung.

Der Landkreis Mittelsachsen ehrt aktive Feuerwehrleute. Zu den Ausgezeichneten gehörte am Freitagabend auch Veronika Gentzsch. Die Leisnigerin ist seit 25 Jahren aktive Einsatzkraft bei der Feuerwehr Leisnig. Jetzt muss sie aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Doch bei personellem Notstand wäre sie sofort wieder an Bord. © Dietmar Thomas

Leisnig. Wenn in Leisnig die Sirene heult, kann Veronika Gentzsch trotz gesundheitlicher Probleme nur schwer an sich halten. Dann ist sie auch mit Schmerzen im Knie beinahe auf dem Sprung – so, wie in den zurückliegenden 25 Jahren. Für dieses Engagement hat die Landkreisverwaltung Mittelsachsen die Leisnigerin und dutzende weitere Feuerwehrleute und Katastrophenschützer ausgezeichnet, ihnen für ihren Einsatz fürs Allgemeinwohl gedankt.

Dieser geht mittlerweile weit über die Hilfe bei Bränden hinaus. Unfallopfer warten sehnlichst auf Feuerwehrleute, um aus kaputten Fahrzeugen befreit zu werden. Wenn ein Baum auf die Straße kippt, dann sind die Kameraden der erste Ansprechpartner. Genauso ist es, wenn nach Starkniederschlägen die Keller vollgelaufen oder bei Hochwasser Menschen zu retten sind.

Kreis ehrt Feuerwehrleute und Katastrophenschützer zurück 1 von 5 weiter Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Katastrophenschutz hat der Landkreis mehr als 300 Männer und Frauen aus ganz Mittelsachen geehrt. Das sind die Ausgezeichneten aus der Region Döbeln: Die Feuerwehr-Ehrenplakette des Landkreises Mittelsachsen für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten Rudolf Banowski (Mochau), Martin Dietrich (Seifersdorf), Günther Köhler (Waldheim), Friedmar Münch (Massanei), Rolf Märker (Brösen/Gorschmitz), Manfred Schuster (Clennen) sowie Horst Schusterund Herbert Zimmer (beide Meinitz). Seit 50 Jahren für das Allgemeinwohl im Einsatz und deshalb ebenfalls mit einer Feuerwehr-Ehrenplakette geehrt worden sind Siegfried Conru und Helmut Lagies (Döbeln), Volkmar Stopp (Ebersbach), Knut Schmidt (Töpeln), Ute Klein (Leisnig), Wolfgang Fleischer, Gotthard Pönitz, Dietmar Schmidt (alle Brösen/Gorschmitz) und Wolfgang Rosemann (Leisnig). Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Gold: Olaf Hentzschel, Gerd Koitsch, Steffen Winkler (alle Döbeln), Rainer Hänsel (Ebersbach), Lothar Bindig (Gallschütz), Dieter Semmler, Ulrich Thum und Herbert Wolf (Otzdorf), Klaus Bernhard (Roßwein), Dietmar Goldammer (Reinsdorf), Gunter Marle (Schönberg) und Günter Adam (Ottewig). Ebenfalls für vier Jahrzente in diesem Ehrenamt ehrte der Landkreis Elke Geiler, Günter Bachmann, Udo Geiler und Jochen Reiche (alle Wiesenthal), Bernd Gebhardt und Bernd Warschkow (beide Clennen) sowie Reinhold Hanns (Leisnig). Für 25-jährigen Einsatz gab es das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Silber für Veronika Gentzsch und Mike Richter (beide Leisnig), Manfred Böhm (Wendishain), Karol-Jerzy Kowalski (Beicha) und Thomas Hennings (Lüttewitz-Theeschütz). Ebenfalls seit 25 Jahren Mitglied in der Feuerwehr sind Heiko Ramm (Rittmitz), Gunter Marschner (Roßwein), Michael Germann und Roland Schubert (beide Reinsdorf), Steffen Beyer (Richzenhain) und Heiko Hunder (Waldheim). Genauso wichtig wie der Einsatz in der Feuerwehr ist der im Katastrophenschutz. Deshalb hat die Kreisverwaltung mehrere Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet, die sich im Kreisverband Döbeln-Hainichen auf dem Gebiet des sogenannten Katschutzes verdient gemacht haben. Das sind Rosemarie Schindler, Lothar Probst und Michael Rülke (25 Jahre) sowie Yvett Preiß, Enrico Günther und Stefan Opitz, die seit zehn Jahren in diesem Bereich mitarbeiten.



Viele dieser Szenarien hat Veronika Gentzsch schon miterlebt. Zwei Einsätze sind ihr in besonderer Erinnerung – auch, weil sie sehr emotional gewesen sind. In dem einen Fall 2010 schloss sich der Einsatz gleich an eine Übung an. Benötigt wurde die Hilfe der Leisniger Kameraden auf der Autobahn bei Döbeln, wo sich ein polnischer Laster den Tank aufgerissen hatte. Später kam es zu einem nächsten Unfall mit einem Sattelauflieger, unter den ein weiteres Fahrzeug geraten war. Das entdeckten die Helfer allerdings erst, während sie vor Ort agierten. Mehrere Menschen kamen bei diesem Unfall ums Leben. „Das ist auch für die Einsatzkräfte nur schwer zu verarbeiten“, sagt Veronika Gentzsch. So ging es ihr auch nach einem Unfall auf der Eisenbahnstrecke Leipzig-Döbeln, wo in Höhe Tragnitz ein Mensch zu Tode kam. „Besonders schlimm waren da wieder die Gaffer, die teilweise sogar in Familie immer noch ein Stück an die Gleise heranwollten, um etwas zu sehen und zu fotografieren“, erzählt die Leisnigerin. In gewissem Sinne können sie nachvollziehen, wie es einem Kollegen ging, der kürzlich in die Schlagzeilen geriet. Er verlor die Nerven und spritzte Gaffer nass, die auf der Autobahn 3 einen Unfall mit mehreren Toten mit dem Handy filmen wollten. „Dass er dafür belangt werden soll, finde ich nicht in Ordnung“, meint Veronika Gentzsch.

Sie ist übrigens wegen beherzten Zupackens statt neugieren Guckens zur Feuerwehr gekommen. Die Familie wohnte damals noch am Lindenplatz, als am Markt Anfang 1991 das unter den Namen Löwe bekannte Haus (heute Sparkasse) in Brand beriet. „Mein Mann, ich und unsere Vermieter, die Familie Benedix, wir waren damals die Ersthelfer bei diesem Brand“, erzählt sie. Ihr Mann Wolfram habe sich danach für die Feuerwehr anwerben lassen. Auch sie musste Joachim Patzsch aus Gorschmitz dann nicht mehr lange betteln, in die Feuerwehr einzutreten. „Ich hätte es vielleicht schon eher gemacht“, überlegt Veronika Gentzsch. Doch als berufstätige Mutter von drei Söhne sei es ihr zu einem früheren Zeitpunkt sicher schwerer gefallen, für alles die nötige Zeit aufzubringen. Berührungsängste, als Frau in die von Männern dominierte Hilfsorganisation einzutreten, hatte die Leisnigerin nicht. „Die Söhne waren damals teilweise bereits bei der Jugendwehr. Und anderen zu helfen, war schon immer mein Ding“, sagt sie.



Wie die Männer und die heute aktiven Feuerwehrfrauen hat auch Veronika Gentzsch eine Grundausbildung absolviert und gehörte damit zu den Leuten, die nach der Alarmierung auf die Fahrzeuge springen. Indes ist sie durch Knieprobleme gezwungen, kürzer zu treten. „Bei einem personellen Engpass wäre ich aber sofort da“, versichert sie. Besonders schwer fiel ihr das Zurückstecken aus gesundheitlichen Gründen, als 2014 ein Brandstifter die Leisniger Feuerwehrleute in Atem hielt, sie nahezu an die Grenzen ihrer Kräfte brachte. „Wenn ich das Martinshorn hörte, bin ich im Krankenhaus raus auf den Balkon und habe Ausschau gehalten.“

Ganz ohne Feuerwehr kann Veronika Gentzsch nicht. Sie hilft, wenn sie gebraucht wird, weiterhin bei der Jugendfeuerwehr. Einige der jetzt aktiven Kameraden wie Roy Zaspel oder den stellvertretenden Wehrleiter Steve Rockstroh hat sie mit ausgebildet. „Da macht es stolz, zu sehen, dass sie so aktiv dabei sind und ihren Weg gehen“, findet Veronika Gentzsch. „Es ist selten geworden, dass Kinder ernsthaftes Interesse an der Feuerwehr zeigen. Und wenn, dann heißt es dranbleiben und den Kindern etwas bieten“, so ihre Erfahrungen. Bei den eigenen Jungs René, Marko und Michael hat das gut geklappt. Enkel Yannick gehört inzwischen zu den jüngsten Mitstreitern der Jugendfeuerwehr Leisnig. Für Veronika Gentzsch war es nie ein Problem, Feuerwehr und Familie unter einen Hut zu bringen. Heute würden bei einem gemeinsamen Essen alle Gentzsch-Männer aufspringen, wenn der Alarm einläuft. „Früher sind wir zu fünft losgerannt“, erzählt die 65-Jährige und lacht.

