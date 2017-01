Erstes Winterfest in Gesundbrunnen Im Bautzener Stadtteil wird bis Sonntag gefeiert. Bei der Vorbereitung haben viele an einem Strang gezogen.

Laden zum ersten Winterfest in den Bautzener Stadtteil Gesundbrunnen ein: Jutta Burkhardt und Kathleen Fritzsche vom Mehrgenerationenhaus und Kirsten Schönherr von der BWB (v.l.). © Carmen Schumann

Bloß gut, dass am Platz der Völkerfreundschaft im Bautzener Stadtteil Gesundbrunnen ein beheiztes Zelt aufgebaut wurde. Denn seit Mittwoch wird dort erstmals ein Winterfest gefeiert. Und pünktlich zum Start des Festes zeigt der Namensgeber, was er kann: Dicke Flocken rieseln vom Himmel. Den ersten Auftritt des Festes gestalten die Kinder aus der DRK Kita „Findikus“. Sie singen unter anderem von den Vögeln, denen bei diesem Wetter geholfen werden muss.

Bis zum Sonntag gibt es jeden Tag um 14.30 Uhr einen ersten Programm-Höhepunkt. Am Donnerstag bringt die Curie-Grundschule ihr Programm zur Aufführung. Anschließend treten die Kinder von der Awo-Kita Knirpsenland auf. Am Freitag, dem Dreikönigstag, kommen die Sternsinger von der Caritas. Zum Jolka-Fest lädt der Verein Leuchtturm-Majak am Sonnabend ein. Väterchen Frost und seine Begleiterin Snegurotschka dürfen da nicht fehlen. Natürlich wird auch gesungen und getanzt. Am Sonntag führt die Puppenspielerin Valeriya Pierstorf das Stück „Buratino“ auf. Ab 15.30 Uhr erstrahlen Wunderkerzen und Heliumballons und ab 16.30 Uhr gibt es einen Lampionumzug, der vom Bautzener Jugendblasorchester angeführt wird. Sofern das Wetter es zulässt, soll es ein Straßenhockey-Turnier geben, das von zwei Schülern des Melanchthon-Gymnasiums betreut wird. Das Equipment soll danach dem Förderverein der Schule zur Verfügung gestellt werden.

Viele helfen mit

An allen Tagen ist ein kleines Hüttendorf aufgebaut, wo man sich mit Glühwein, Gebratenem und Süßigkeiten stärken kann. Betreut werden die Hütten, die Manfred Lüdtke von den Stadtverführern kostenlos bereitstellt, von ihm selbst, von der Fleischerei Wenk und von der Firma Heisch aus Burk. Die Hütten öffnen täglich von 14.30 bis gegen 18.30 Uhr.

Das erste Winterfest im Gesundbrunnen ist ein Gemeinschaftswerk der Groß-Vermieter Gaia und BWB sowie der BBB und der EWB. Das Zelt einschließlich Heizung stellt der Arbeiter-Samariter-Bund zur Verfügung, die Bühne kommt vom SNE. „Obwohl sich die BBB gleichzeitig auch um den Winterdienst kümmern muss, halfen die Mitarbeiter tatkräftig bei den Vorbereitungen“, lobt Kirsten Schönherr von der BWB. Und Ralf Hempel von der Gaia betont, dass das Fest mit dazu beitragen soll, das Wohngebiet mit seinen 7 500 Bewohnern zu beleben.

