Handball Erstes Vier-Punkte-Spiel für die RIO-Herren Gegner ist die neu gebildete Spielgemeinschaft Cunewalde/Sohland. Die Damen spielen erstmals auswärts in Magdeburg.

Zum 3. Spieltag der Saison in der Sachsenliga geht es für die erste Männermannschaft der HSG RIO auf Reisen. Am Sonntag werden die Männer von Trainer Sören Schwigon von der SG HVO Cunewalde/Sohland empfangen. Im letzten Jahr traten die Cunewalder noch ohne Spielgemeinschaft in der Sachsenliga an. Durch einen hohen Aderlass an Spielern bündelte man aber die Kräfte in der Bautzner Region und kooperiert nun mit dem Nachbarverein aus Sohland.

In der letzten Saison kämpften die HSG RIO als auch der HVO Cunewalde um den Klassenerhalt. Beide Mannschaften schafften es am Ende, auch wenn die Riesa/Oschatzer Glück am „grünen Tisch“ hatten. Dieses Jahr wird der Kampf wieder ähnlich aussehen, und beide Mannschaften müssen und wollen wichtige Punkte um den sicheren Verbleib in der Liga sammeln. So kann man an diesem Wochenende von einem Vier-Punkte-Spiel sprechen.

Coach Schwigon hatte in dieser Woche die Aufgabe, seine Männer gerade nach der schwachen zweiten Halbzeit am vergangenen Wochenende aufzumuntern und neu zu motivieren. „Alle Spieler waren nach unserer Auswertung vom Wochenende wieder voll fokussiert auf die nächste Aufgabe. Wir haben in dieser Woche gut trainiert, wobei die Abwehrarbeit da im Mittelpunkt stand. Da müssen wir am Sonntag deutlich zulegen, um etwas Zählbares mitzunehmen“, so Schwigon. „Personell sind Lucas Schröber und Stephan Winkler angeschlagen, ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Ansonsten sind alle an Bord.“ Der Anpfiff ist um 17 Uhr in der Sporthalle Cunewalde.

Die Auswärtspremiere in der Mitteldeutschen Oberliga steht dagegen für die Damen von Trainer Heiko Loose an. Die hatten vor knapp einer Woche beim Saisonauftakt mit einem klaren Sieg gegen die zweite Mannschaft des HC Rödertal überrascht. Gegner der RIO-Frauen ist der BSV 93 Magdeburg, der am 1. Spieltag mit 34:40 bei der Reserve des Thüringer HC unterlag.

Die zweite RIO-Männermannschaft hingegen darf wieder vor heimischen Publikum antreten. Das Team von Trainer Rene Busch hofft dabei auch auf die ersten Punkte in der noch jungen Saison. Der Anwurf gegen die MoGoNo Leipzig erfolgt um 17 Uhr in der WM-Sporthalle-Riesa. (rt/ts)

zur Startseite