Erstes Stück Fußweg bald fertig

Die ersten 300 Meter des neuen Fuß- und Radweges entlang der Bundesstraße B 173 in Herzogswalde werden demnächst fertiggestellt. Die Bordsteine sind gesetzt, die Frostschutzschicht ist eingebaut und eine Entwässerungsrinne gepflastert, heißt es aus dem Wilsdruffer Rathaus. „Als Nächstes wird asphaltiert“, sagte Bauamtsleiter André Börner. Dann rückt die Baustelle weiter in Richtung Grumbach, um den nächsten Abschnitt des Fußweges anzulegen. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt gestalteten sich allerdings als schwierig. Das lag vor allem am Untergrund – so stand größtenteils hartes Gestein an und musste mühevoll beseitigt werden. Zudem lagen Telefonkabel in der Erde, die in keinem Bestandsverzeichnis aufgelistet waren.

Insgesamt soll der kombinierte Geh- und Radweg 1 075 Meter lang werden. Er beginnt an der Brücke im Triebischtal und endet auf Höhe der Fußgängerampel. Auch im weiteren Bauverlauf wird unter halbseitiger Sperrung gebaut. Autofahrer müssen sich noch bis zum Frühjahr 2017 auf Behinderungen einstellen. (hey)

zur Startseite