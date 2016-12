Erstes Sterne-Restaurant im Kreis Der Restaurant-Führer Guide Michelin hat das „Juwel“ in Kirschau ausgezeichnet. Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Novum.

Philipp Liebisch ist der sterngekrönte Küchenchef des Restaurants „Juwel“ in Kirschau. © Carmen Schumann

Im Landkreis Bautzen gibt es jetzt das erste Sterne-Restaurant. Das „Juwel“ im Kirschauer Hotel „Bei Schumann“ wurde am Donnerstag mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Dafür hat vor allem Philipp Liebisch gesorgt, der seit Anfang dieses Jahres dort Küchenchef ist.

Der Mittdreißiger stammt aus Berlin, erlernte seinen Beruf im Restaurant Aigner am Gendarmenmarkt und wechselte dann mehrmals zwischen verschiedenen Restaurants in Berlin und in Rheinland-Pfalz. Im November bewertete bereits der Restaurantführer Gault & Millau die Küche von Liebisch mit 16 von 20 möglichen Punkten. Dabei würdigten die Tester vor allem die hohe Kochkunst und Kreativität und bezeichneten den Kirschauer Küchenchef als wahren Aromenkünstler.

Mit der Auszeichnung des „Juwel“ erhöht sich die Zahl der Sterne-Restaurants in Sachsen auf sieben. Das „Juwel“ ist das erste, das sich nicht in einer Großstadt befindet. „Diese Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn zugleich, denn nun gilt es umso mehr, die kulinarischen Maßstäbe zu erhalten und täglich auszubauen“, kommentiert Philipp Liebisch den Erfolg.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel „Bei Schumann“, das Petra und Rüdiger Schumann gehört, hat 22 Suiten, 23 Zimmer, mehrere Restaurants und einen 3 500 Quadratmeter umfassenden Spa-Tempel mit großem Außengelände und Teich. (SZ/ks)

