Erstes Rohr Wasser marsch! 25 Jugendfeuerwehren kommen zum Kreisjugendfeuerwehrtag am Sonnabend nach Niesky.

Hier üben Max (links) und Anton von der Nieskyer Wehr: Verteiler an den Schlauch ankuppeln und Wasser marsch. Am 17. Juni werden auf dem Rosensportplatz in Niesky rund 25 Jugendfeuerwehren an den Start gehen. © Jens Trenkler

Niesky. Nur noch wenige Tage haben die Jugendfeuerwehren des Landkreises Zeit, für den Kreisjugendfeuerwehrtag zu trainieren. Die Nieskyer Gastgeber haben die Vorbereitungen für diesen Tag fast abgeschlossen, auch das Training.

Es ist Freitag kurz nach 16 Uhr. Die Sonne gibt an diesem Nachmittag alles und brettert sprichwörtlich auf den Rosensportplatz. Hier üben die Kinder der Nieskyer Jugendfeuerwehr den Löschangriff und die Gruppenstafette. Auch wenn es doch recht sommerlich ist, sind aus Arbeitsschutzgründen Jacke, Helm und Handschuhe Pflicht. Nur wenige Ausbildungstage haben die Florianjünger des Landkreises noch Zeit, um die letzten Schwachstellen vor dem bevorstehenden Wettkampf der Jugendfeuerwehren zu verbessern. Grund genug, sich nun bei dem aller zwei Wochen stattfindenden Dienst akribisch vorzubereiten. Nach dem sächsischen Familientag wird Niesky nur eine Woche später Gastgeber des Kreisjugendfeuerwehrtages sein. Die vom Kreisfeuerwehrverband und der Feuerwehr Niesky ausgerichtete Veranstaltung wird am 17. Juni um 9 Uhr auf dem Rosensportplatz an der Konrad-Wachsmann-Straße eröffnet. Wie der Jugendwart der Nieskyer Wehr, Marco Block, informiert, sollen die ersten Gruppenwettkämpfe pünktlich im Anschluss starten. Nach der Mittagspause können dann gegen 12 Uhr die Florianjünger beim Löschangriff beobachtet werden. Die Veranstalter rechnen mit rund 25 Jugendfeuerwehren, die zeigen wollen, wer die schnellste ist. Das heißt aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, dass sich rund 40 Mannschaften in den drei Disziplinen messen werden. Dazu gehören die Gruppenstafette, der Löschangriff und ein Wissenstoto rund um die Arbeit der Feuerwehr. Gestartet wird in drei Altersklassen von acht bis 18 Jahren.

Neben der Nieskyer Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann hat sich auch Landrat Bernd Lange angekündigt. Anliegen des Tages ist es, dass die Kinder und Jugendlichen zeigen, was sie bisher bei der Feuerwehr gelernt haben. Aber auch die Freundschaft zu anderen Wehren soll gepflegt werden. Schließlich verfügt der Landkreis über 99 Jugendfeuerwehren mit derzeit 1 071 Mitgliedern, rund ein Viertel davon sind Mädchen. Bereits im letzten Jahr lobte Kreisbrandmeister Peter Eichler das Engagement der Kinder: „Es ist schön zu sehen, dass das Ehrenamt auch in Zukunft im Landkreis eine echte Chance hat.“ Der jährlich ein Mal stattfindende Wettkampf fand im letzten Jahr unter Federführung der Kameraden aus Reichwalde statt. Hier erzielten die Nieskyer der Altersklasse bis 18 Jahre den zweiten Platz im Löschangriff .

zur Startseite