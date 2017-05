Erstes Richtfest am alten Umspannwerk Familie Taupitz baute ein neues Haus am Stadtrand. Das Kreisbauamt hat dabei nicht gerade geholfen, so der Architekt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Bauherren Agneschka und André Taupitz schlagen im Beisein von Zimmerer Alexander Hofmeister den letzten Nagel ein. © Kristin Richter Die Bauherren Agneschka und André Taupitz schlagen im Beisein von Zimmerer Alexander Hofmeister den letzten Nagel ein.

Blick über die Richtkrone zum alten E-Werk. Hier wird noch ein Investor gesucht.

Der neue Wohnstandort am ehemaligen E-Werk – am südlichen Stadtrand von Großenhain – nimmt Gestalt an. Am Donnerstagnachmittag war Richtfest bei Familie Taupitz, Inhaber der Metallbaufirma Taupitz im Gewerbegebiet Zschieschen. Das Eigenheim im Bauhausstil ist der erste Neubau im Areal, das von Architekt Konrad Hardt entwickelt wird. Fast zehn Jahre zogen sich die Vorbereitungen für diesen Wohnstandort am Umspannwerk hin. Und auch Familie Taupitz hatte eigentlich schon viel eher vor, Richtfest zu feiern.

„Wir wollten schon vor dem Wintereinbruch voriges Jahr das Haus außen dicht machen, doch das war nicht zu schaffen“, sagt Architekt Hardt. Denn das Kreisbauamt hätte mit der Baugenehmigung für Zeitverzug gesorgt. „Sie haben von einem Ausnahmeparagrafen Gebrauch gemacht, der in diesem Fall nicht angebracht war, denn ein außergewöhnliches Objekt ist das nicht“, argumentiert Konrad Hardt. Acht Wochen hätten sie verloren, damit auch Mehrkosten gehabt, so die Bauherren.

Doch das ist nun Geschichte. Jetzt feiern der Gröditzer Hoch- und Ausbau, die Dachdecker der Firma Morgenrot, die Zimmerei Nitzsche, Freunde, Familie und Statiker Dr. Rolf Taupitz aus Riesa, der nur zufällig den gleichen Nachnamen hat, gemeinsam unter der Richtkrone. Planer Taupitz hat für den Bau sogar ein Büro aus Vietnam arbeiten lassen, weil er selbst zu wenig Kapazität hatte. „Die Vietnamesen arbeiten nach EU-Standard, ich habe sie im Internet gefunden“, erklärt Rolf Taupitz das globalisierte Vorgehen. Per Internet wurden die Pläne zugeschickt. Taupitz hatte sich vorher Referenzobjekte der Vietnamesen angesehen und hinterher nicht viel zu korrigieren, wie er sagt.

Das neue Wohnhaus hat sich das Ehepaar Taupitz deshalb im Bauhausstil errichten lassen, „weil uns das am besten gefiel“, so André Taupitz. Schmuck ist dabei unerwünscht, die sachliche Architektur entwickelt sich aus der Nutzung heraus, erklärt Planer Konrad Hardt. Das Dach besteht aus zwei gegeneinander versetzten Pultdächern, die eine 15-Grad-Neigung haben. Zwei Wohnetagen sind großzügig geplant, die Wohnfläche liegt bei circa 150 Quadratmetern. Familie Taupitz hat sich außerdem für ein Niedrigenergiekonzept entschieden. Mit das Beste an dieser Lage unmittelbar am alten Umspannwerk ist der große Grünbereich. Hier können unsere beiden Kinder herrlich toben, freuen sich Agneschka und André Taupitz. Nun hoffen sie, dass auch in der Nachbarschaft noch weitere Eigenheime entstehen.

